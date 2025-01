Fundado em 1954, o CERN ativou o Grande Colisor de Hádrons (LHC) pela primeira vez em 2008. Considerado "um dos maiores marcos de engenharia da humanidade", o colisor é um circuito subterrâneo de 27 quilômetros, selado a vácuo e equipado com várias estruturas de aceleração que colide feixes de partículas para gerar chuvas de novas partículas, replicando as condições do universo instantes após sua concepção. O colisor foi projetado para explorar conceitos como o Big Bang, a matéria escura e o bóson de Higgs.

Durante anos, o CERN utilizou diversas ferramentas de DevOps, incluindo o GitHub, para desenvolver um software que atendesse às necessidades de sua comunidade científica. No entanto, as equipes precisavam de uma solução mais abrangente: uma plataforma DevSecOps de ponta a ponta, capaz de incorporar segurança em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, além de melhorar a eficiência e a velocidade de entrega. Assim, em 2015, eles adotaram a plataforma do GitLab com o plano GitLab Starter. Com a implementação da plataforma, as equipes da instalação começaram a atualizar, iterar e reconstruir todo o seu software. Além disso, todos os novos projetos passaram a ser desenvolvidos e implantados com o GitLab. Para aumentar ainda mais a eficiência e a visibilidade, eles fizeram upgrade para o GitLab Premium em 2020 e, em 2023, novamente fizeram upgrade para o GitLab Ultimate, a fim de aproveitar sua estrutura avançada de segurança.

"Todo o nosso software, que opera o nosso complexo, executa o acelerador de partículas e cria colisões, é desenvolvido e hospedado no GitLab", diz Michi Hostettler, engenheiro responsável pelo Grande Colisor de Hádrons do CERN. "É um software importante para nós. Como a plataforma oferece integração, automação, rastreamento de problemas, análise de segurança e documentação, todo o desenvolvimento é realizado nela. "

O colisor é um componente essencial da infraestrutura e da missão científica da instalação. Por isso, utilizar software desenvolvido no GitLab para mantê-lo funcionando perfeitamente e para analisar o exabyte de dados brutos produzidos anualmente é fundamental para o trabalho dos cientistas de renome internacional envolvidos. Entender esses dados é essencial para expandir o conhecimento da humanidade sobre o mundo.

"O GitLab é considerado uma parte importante do ecossistema do CERN", diz Ismael Posada Trobo, Líder Técnico de Sistemas de Controle de Versão e Gerente de Engenharia no CERN. "Com o software desenvolvido e hospedado no GitLab, estamos simulando colisões de partículas e recriando colisões com dados do LHC. Ele permite que os cientistas pesquisem e imaginem. Do ponto de vista do desenvolvedor, o GitLab desempenha um papel valioso na realização do trabalho."