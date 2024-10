Desde o início, a Remote usa o GitLab. Toda a pequena empresa usa a plataforma, incluindo desenvolvedores e não desenvolvedores, para expandir e manter o GitLab como infraestrutura. Por enquanto, a Remote tem um software em um local e se concentra em iterações rápidas.

Os tíquetes usados no GitLab são a fonte única de verdade e, como os membros da equipe são todos remotos, isso mantém todos informados. Quase nenhum tempo é gasto gerenciando a ferramenta, com a capacidade de vincular diretamente os tíquetes ao código, e o pipeline permite visibilidade e fluxo de trabalho contínuos. "Com o GitLab ficou mais fácil ser uma empresa remota, pois documentamos tudo e garantimos que todo o nosso código e produto estejam visíveis no GitLab", disse Lebre. "Por meio do GitLab, temos total observabilidade da nossa velocidade de entrega e processo de iteração, assim podemos otimizar onde for preciso."

A equipe de desenvolvimento eliminou a necessidade de uma cadeia multiferramentas usando o GitLab para SCM e CI/CD. "Nós nos orgulhamos de não fazer as pessoas trabalharem demais. A engenharia é uma arte, acredito nisso, e fazer as pessoas trabalharem horas extras reduz a qualidade", disse Lebre. "Se eu usar quatro ferramentas para fazer o mesmo que faço com o GitLab, isso significa que a equipe vai gastar tempo gerenciando essas ferramentas e alternando entre elas. Então, ou trabalhamos mais horas, ou enviamos menos. Essas duas opções não me agradavam como gerente."

Os desenvolvedores remotos gastam 100% do tempo trabalhando diretamente no produto. Lebre e sua equipe apreciam a plataforma transparente de ponta a ponta e negam qualquer possibilidade de serem surpreendidos por um problema, o que lhes permitiu cumprir 100% dos prazos. Nos últimos três meses, a equipe enviou mais de 540 merges para a produção, e os engenheiros atualizaram o código 3.795 vezes. "Posso dizer que o GitLab e o pacote completo foram facilitadores, nunca foram um problema que tivemos que corrigir", disse Lebre.