Uma empresa jovem, a Airwallex tem procurado aumentar sua base de usuários e se tornar um player ainda maior no mercado. Para isso, a empresa começou a trabalhar com o Google Cloud para fornecer os serviços de alta disponibilidade que a Airwallex precisa para atender ao seu negócio 24 horas. Ao usar o Google Cloud e a plataforma DevSecOps do GitLab, a empresa de fintech tem as ferramentas necessárias para criar e executar uma infraestrutura de TI confiável e segura e uma rede internacional bem estabelecida.

Por exemplo, com o pipeline de CI/CD do GitLab executado e integrado à plataforma de nuvem global do Google, a Airwallex tem suporte contínuo para vários serviços, como transferências de dinheiro internacionais. E a execução do GitLab no Google Kubernetes Engine fornece à empresa de fintech capacidade de ajuste de escala e confiabilidade.

"Foi necessário encontrar plataformas compatíveis com as nossas ambições. O GitLab e o Google Cloud são uma dupla muito boa para isso ", diz Chow. "Graças à parceria da Airwallex com essas duas plataformas, conseguimos desenvolver uma infraestrutura de pagamento que permite o ajuste de escala, melhora nosso desempenho e fornece uma experiência de usuário fluida. E a colaboração continua, ainda priorizando soluções inovadoras, segurança e satisfação do usuário. A parceria atende às nossas necessidades de negócios."

Amitabh Jacob, diretor de tecnologia e parcerias de ISV da APAC do Google Cloud, expressou entusiasmo em aprofundar os laços com o GitLab para oferecer soluções de segurança para cadeias de suprimentos de software robustas e de ponta a ponta para clientes como a Airwallex. "No ambiente dinâmico atual, as empresas precisam acelerar a entrega de software sem comprometer a segurança para se manterem à frente da concorrência", diz Jacob. "Estou muito feliz que nossa colaboração com o GitLab nos permita atender a essa necessidade crítica da Airwallex."