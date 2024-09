Com o SaaS do GitLab Ultimate, a Iron Mountain conseguiu reduzir os custos associados ao gerenciamento de infraestrutura e aumentar a velocidade da produção com segurança. A empresa reduziu quase pela metade o número de máquinas virtuais (VMs) no local, economizando mais de US$ 60.000 anuais em manutenção e mais de US$ 90.000 anuais em mão de obra.

"O GitLab nos deu a base e a plataforma para instituir o nosso Scaled Agile Framework", acrescenta Hayelom Tadesse, Vice-Presidente de Tecnologia Empresarial da Iron Mountain. "Podemos colaborar com nossas equipes de TI empresarial e principais partes interessadas."

Com os épicos do GitLab, as equipes da Iron Mountain podem organizar e rastrear tíquetes de acordo com um tema estratégico. Os membros da equipe podem empregar recursos nos épicos para criar um modelo de governança para o desenvolvimento que apoie iniciativas grandes e de longo prazo.

Para Jason Monoharan, Vice-Presidente de Tecnologia da Iron Mountain, a empresa GitLab possui um roadmap e um espírito comunitário que estão em sintonia com as melhores práticas ágeis. "Para mim, a visão que o GitLab tem em termos de vincular a estratégia ao escopo e ao código é muito poderosa. Além disso, admiro o quanto eles seguem investindo na plataforma enquanto continuam a desenvolvê-la", ele afirma. Monoharan acrescenta que a equipe do GitLab trabalhou em estreita colaboração com as equipes da Iron Mountain para definir os recursos prioritários.

Na Iron Mountain, o painel unificado do GitLab ajuda as equipes a entender as demandas sobre sua capacidade e permite que se concentrem nas prioridades para acelerar a entrega segura de serviços inovadores, garantindo a segurança dos pipelines e aumentando a produtividade.