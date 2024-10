Grande parte do plano da CACI era se comprometer a usar o GitLab como a engrenagem central na construção de um Common Software Development Environment (CSDE) para toda a empresa.

Construir software da CACI no CSDE, que é configurado como um serviço no AWS GovCloud, garante que tudo o que é desenvolvido esteja em total conformidade com os novos regulamentos federais. O ambiente inclui um conjunto padrão de ferramentas, serviços e estruturas de regras para mandatos regulatórios. Com o CSDE como serviço, ele está disponível para todos os projetos. E a plataforma DevSecOps do GitLab está no centro disso.

"Antes, nossas equipes muitas vezes precisavam criar uma nova cadeia de ferramentas de DevSecOps para cada novo contrato", diz Kyle Craft, líder de serviços de CSDE da CACI. “Com o GitLab no centro do nosso CSDE, basta criar uma nova conta e começar a trabalhar no software, em vez de gastar tempo criando e administrando uma cadeia de ferramentas. É muito mais eficiente."

As equipes de toda a CACI usam o CSDE nos quase 190 projetos diferentes de desenvolvimento de software da empresa, a menos que um cliente exija o uso do seu próprio ambiente. A empresa teve uma economia de 90% em mão de obra e trabalho administrativo referente à gestão da cadeia de ferramentas desde a transição para um CSDE baseado no GitLab. A automação da criação de patches diminuiu de horas para minutos, enquanto a análise de segurança tornou-se 13 vezes mais rápida em relação às implementações anteriores.