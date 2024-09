Um dos maiores benefícios da adoção do GitLab é a capacidade de detectar problemas de código mais cedo no pipeline. Aliado a pipelines mais rápidos, isso permite que as equipes trabalhem de forma iterativa para resolver falhas de segurança. A equipe de engenharia costumava gastar pelo menos 60 minutos em cada execução de pipeline de integração, que ia desde o commit até o teste, passando por testes de fumaça, testes finais e implantação. Se houvesse um único erro, todo o processo teria que ser executado novamente.

"Isso tornou as pessoas excessivamente cautelosas ao enviar código por push. O que realmente queremos é diminuir ao máximo essa duração do ciclo e reduzir os riscos associados a qualquer lançamento de código", explicou Trale. "Nesse sentido, o GitLab foi estrategicamente importante para nós, pois nos permitiu refinar o código e criá-lo de acordo com as nossas próprias especificações de qualidade."

A equipe também pode reexecutar partes específicas do pipeline, o que antes não era viável. Ela pode focar na parte do pipeline de integração contínua que está falhando, sem precisar reiniciar todo o processo. "A velocidade é importante (…) agora, um pipeline leva cerca de oito minutos para ser executado. É uma diferença enorme. Só isso já seria suficiente para considerarmos a mudança: a promessa de um pipeline de integração contínua de alta velocidade", observou Trale. Além disso, agora há uma visão mais detalhada dos logs de auditoria, permitindo que eles acompanhem o que está acontecendo nos bastidores e entendam o que está contribuindo para a redução do desempenho.

Usando a API e os recursos de segurança do GitLab, a equipe de engenharia criou um bot que gera automaticamente solicitações de merge com base em pacotes desatualizados. O bot analisa repositórios e cria solicitações de merge para os pacotes que precisam ser atualizados. A equipe de engenharia só precisa revisá-los e aprová-los para realizar a implantação. Essa automação reduz a duração do ciclo manual e agiliza a análise de segurança. Agora, ninguém precisa gastar uma hora a mais por implantação para realizar esses testes. "Implantamos código várias vezes ao dia (…) agora, pelo menos de uma a cinco vezes ao dia, novas versões da HackerOne são disponibilizadas na web. Cada engenheiro gastava, no mínimo, uma hora em cada uma delas", descreveu Trale. "Talvez meia hora entre dois engenheiros para garantir que o trabalho esteja correto. Estimando de forma conservadora, estamos economizando de quatro a cinco horas de trabalho por dia para cada engenheiro ao consolidar essas tarefas com as ferramentas."

Antes do GitLab, o ciclo de implantação da HackerOne era de uma a duas vezes por dia. Agora, com todas as informações reunidas em um só lugar, devidamente etiquetadas e organizadas de forma eficiente, os gerentes de projeto e os responsáveis pelos sprints podem escolher no que querem trabalhar. "O GitLab está nos ajudando a detectar essas questões com antecedência e integrou isso ao fluxo de desenvolvimento."

Com todas as ferramentas centralizadas, o processo de análise de segurança e auditorias ficou muito mais fácil em comparação ao fluxo de trabalho anterior da equipe. "O custo de executar análises de segurança no GitLab é significativamente menor do que era antes. Com isso, estamos mais dispostos a executar análises mais minuciosas e rápidas. Seja em pacotes individuais ou até mesmo executando um conjunto de testes de segurança. Acho que estamos muito mais conscientes disso e estamos usando o GitLab exatamente para esse fim", explicou Trale.

A equipe de engenharia também criou um bot personalizado para o Slack que se integra ao GitLab e aciona as implantações. Todas as implantações são públicas no canal do Slack, onde ocorre boa parte do trabalho da HackerOne. Com a integração, todos os membros podem acompanhar o status da implantação no Slack, em vez de precisar acessar o pipeline ou o log de auditoria. Nos casos em que a implantação falha, há 30 pessoas disponíveis para ajudar na depuração em tempo real. Trazer as implantações ao Slack e usar o GitLab para CI/CD proporciona um acesso mais fácil e rápido ao gerenciamento de código e segurança.

Embora a consolidação de ferramentas e a velocidade de implantação tenham sido os principais motivos para a HackerOne migrar de plataforma, é o desenvolvimento contínuo do GitLab que ainda impressiona os membros da equipe. O GitLab lança versões mensais que aprimoram os recursos atuais, como a segurança, com base no feedback dos clientes. "A parceria que temos com o GitLab está se consolidando cada vez mais. Algumas das outras ferramentas que avaliamos não tinham essa mesma força de desenvolvimento e a dinâmica que o GitLab oferece", disse Trale. "A cadência mensal confirma isso: regularmente são disponibilizados novos recursos que podemos usar. O GitLab tem essa mentalidade contemporânea de desenvolvimento ativo, o que é muito atraente para nós."