O GitLab permite o planejamento e gerenciamento de portfólio por meio de épicos, grupos (programas) e marcos para organizar e acompanhar o progresso. Independentemente da sua metodologia, seja em cascata ou DevSecOps, a abordagem de planejamento simples e flexível do GitLab atende às necessidades de pequenas equipes a grandes empresas. O GitLab ajuda as equipes a organizar, planejar, coordenar e acompanhar seus projetos, garantindo que elas se concentrem nas tarefas certas, no momento certo. Com tíquetes, a plataforma oferece total visibilidade e rastreabilidade em todo o ciclo de desenvolvimento de software, desde a ideia até a produção.