GitLab aiuta i team di distribuzione ad adottare pienamente l'integrazione continua per automatizzare le build, l'integrazione e la verifica del proprio codice. Le funzionalità di CI leader di settore di GitLab consentono test automatizzati, test statici e dinamici di sicurezza dell'analisi e analisi della qualità del codice per fornire un feedback rapido a sviluppatori e tester sulla qualità del codice. Grazie alle pipeline che consentono test simultanei ed esecuzione parallela, i team ottengono rapidamente informazioni su ogni commit, per produrre così codice di qualità superiore più rapidamente.