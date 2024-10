Configurazione

GitLab aiuta ad automatizzare il rilascio e la distribuzione delle applicazioni, abbreviando il ciclo di distribuzione, semplificando i processi manuali e accelerando il lavoro del team. Con la distribuzione continua (CD) zero-touch integrata nella pipeline, i deployment possono essere automatizzati in più ambienti come lo staging e la produzione, e così il sistema sa cosa fare in autonomia. Lo stesso vale anche per modelli più avanzati come i canary deployment. Con i flag funzionalità, il controllo e la tracciabilità integrati, gli ambienti on-demand e le pagine GitLab per la distribuzione di contenuti statici, potrai distribuire il codice più velocemente e con maggiore sicurezza che mai.