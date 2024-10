GitLab aiuta i team a progettare, sviluppare e gestire in modo sicuro il codice e i dati dei progetti da un singolo sistema di controllo della versione distribuito, per iterare velocemente e offrire valore all'attività. I repository GitLab forniscono un'unica fonte di riferimento scalabile per la collaborazione a progetti e codice, agevolando la produttività dei team senza interrompere i flussi di lavoro.