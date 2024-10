GitLab aide les équipes à concevoir, développer et gérer le code et les données des projets en toute sécurité dans un système de contrôle de version distribué unique, facilitant ainsi une itération rapide et la livraison de valeur au client. Les dépôts de GitLab offrent une source unique de vérité. Comme ils sont évolutifs, ils peuvent s'adapter à la croissance du projet. L'équipe peut collaborer de manière efficace, chaque membre pouvant apporter des modifications au code sans perturber le workflow des autres.