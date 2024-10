O GitLab ajuda equipes a projetar, desenvolver e gerenciar com segurança o código e os dados do projeto em um único sistema de controle de versão distribuído, permitindo iterações velozes e a entrega rápida de resultados para o negócio. Os repositórios do GitLab oferecem uma fonte única de verdade dimensionável para a colaboração em projetos e código, permitindo que as equipes sejam produtivas sem interromper seus fluxos de trabalho.