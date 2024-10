O GitLab permite que as equipes empacotem suas aplicações e dependências, gerenciem contêineres e criem artefatos com facilidade. O registro privado e seguro de contêineres e pacotes é integrado e pré-configurado para funcionar perfeitamente com o gerenciamento de código-fonte do GitLab e pipelines de CI/CD. Garanta a aceleração do DevSecOps e um tempo de comercialização mais rápido com pipelines de software automatizados que fluem livremente, sem interrupções.