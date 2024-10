Empaquetage

GitLab permet aux équipes de regrouper leurs applications et dépendances, de gérer les conteneurs et de compiler facilement des artefacts. Le registre privé, le registre sécurisé, le registre de conteneurs et le registre de paquets sont intégrés et préconfigurés pour fonctionner de façon fluide avec la gestion du code source et les pipelines CI/CD de GitLab. Assurez l'accélération du cycle de développement grâce à l'approche DevSecOps, et un délai de mise sur le marché plus rapide grâce aux pipelines logiciels automatisés qui procèdent sans interruption.