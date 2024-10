Configuração

O GitLab ajuda a automatizar o lançamento e a entrega de aplicações, diminuindo o ciclo de vida de entrega, simplificando processos manuais e acelerando a velocidade da equipe. Com a entrega contínua (CD) sem intervenção manual integrada diretamente ao pipeline, as implantações podem ser automatizadas em vários ambientes, como preparação e produção, e o sistema sabe o que fazer sozinho, mesmo no caso de padrões mais avançados, como implantações canário. Com sinalizadores de recursos, auditoria/rastreabilidade integrada, ambientes sob demanda e o GitLab Pages para entrega de conteúdo estático, você conseguirá fazer entregas mais rapidamente e com mais confiança do que nunca.