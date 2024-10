O GitLab ajuda as equipes de entrega a adotar totalmente a integração contínua para automatizar as compilações, a integração e a verificação do código. Os recursos de CI líderes do setor do GitLab permitem testes automatizados, Testes Estáticos de Segurança de Aplicações, Testes Dinâmicos de Segurança de Aplicações e análise de qualidade de código para apresentar feedback rápido aos desenvolvedores e testadores sobre a qualidade do código. Com pipelines que permitem testes simultâneos e execução paralela, as equipes obtêm informações detalhadas sobre cada commit rapidamente, o que permite a elas entregar mais rápido código de maior qualidade.