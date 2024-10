A equipe do Bendigo e do Adelaide Bank enfrentou alguns desafios com sua solução do GitHub no local. Ela precisava de recursos operacionais significativos e engenharia pesada para manter a instância do GitHub. Para dificultar ainda mais, eles dependiam de outras ferramentas de CI/CD e segurança, e a equipe precisava lidar com uma cadeia de ferramentas complexa. A falta de uma fonte única de verdade significava que os membros da equipe não conseguiam ter visibilidade total do ciclo de vida do desenvolvimento de software, e rastrear as métricas se tornou difícil. Entendendo que o suporte operacional contínuo para uma solução no local era insustentável, o Bendigo e o Adelaide Bank buscou uma solução SaaS que oferecesse uma plataforma robusta. Além disso, o banco estava focado em uma solução que se alinhasse aos seus objetivos estratégicos de reduzir a complexidade, apoiar a agilidade e promover a inovação contínua.