Airwallex, empresa mundial de tecnología financiera, satisface las necesidades de sus clientes más rápido gracias a GitLab
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AirwallexMás información Ally Financial
Ally Financial reduce las interrupciones de los pipelines y facilita el análisis de seguridad con GitLabMás información
Bendigo y Adelaide Bank
Descubra cómo GitLab está acelerando DevOps en Bendigo y Adelaide BankMás información
CACI
CACI utiliza GitLab para impulsar la entrega de tecnología para los clientes del sector públicoMás información
CARFAX
CARFAX mejora la seguridad, reduce la gestión de pipelines y los costos con GitLabMás información
Carrefour
Cómo Carrefour redujo a la mitad el plazo de comercialización con GitLabMás información
CERN
El CERN realiza avances en la comprensión del universo con la ayuda de GitLabMás información
Connect-i
Connect-i acelera el desarrollo un 40 % y aumenta la seguridad con GitLabMás información
Conversica
Conversica lidera la innovación en IA con la ayuda de GitLab UltimateMás información
Cube
La empresa tecnológica europea Cube impulsa un software seguro con IA en GitLab DuoMás información
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom impulsa la transformación de DevSecOps con GitLab UltimateMás información
Dunelm
Dunelm pasa a la metodología de prueba shift left: el líder de artículos para el hogar del Reino Unido mueve la seguridad al inicio del ciclo, e impulsa el traslado a la nubeMás información
Fanatics
GitLab ofrece a Fanatics la estabilidad de CI que estaban buscandoMás información
FullSave
La empresa de telecomunicaciones francesa FullSave utiliza GitLab para reducir la cadena de herramientas de DevOps y multiplicar drásticamente las implementacionesMás información
Glympse
Glympse facilita el uso compartido de la geolocalizaciónMás información
Goldman Sachs
Goldman Sachs mejora de 1 compilación cada dos semanas a más de mil por díaMás información
HackerOne
HackerOne logra implementaciones 5 veces más rápidas con la seguridad integrada de GitLabMás información
Hilti
Cómo la CI/CD y un sólido análisis de seguridad aceleraron el SDLC de HiltiMás información
Intuitive Machines
Intuitive Machines hace posible el histórico alunizaje con GitLabMás información
Iron Mountain
Iron Mountain impulsa la evolución de DevOps con GitLab UltimateMás información
Lockheed Martin
Lockheed Martin ahorra tiempo, dinero y recursos tecnológicos con GitLabMás información
McKenzie Intelligence Services
De meses a días: MIS acelera el apoyo a las víctimas de desastres naturales gracias a GitLabMás información
Moneyfarm
Moneyfarm implementa más rápido usando menos herramientas con GitLabMás información
Nebulaworks
Cómo Nebulaworks reemplazó 3 herramientas con GitLab y potenció la velocidad y la agilidad del clienteMás información
Nvidia
Cómo GitLab Geo apoya la innovación de NVIDIAMás información
Remote
Cómo Remote cumple con el 100 % de los plazos gracias a GitLabMás información
Siemens
Cómo Siemens creó una cultura de DevOps de código abierto con GitLabMás información
Thales
Thales utiliza GitLab para revolucionar el entretenimiento durante el vuelo con experiencias personalizadasMás información
The Zebra
Cómo consiguió The Zebra pipelines seguros en blanco y negroMás información
Desarrolla más rápido, empieza ahora
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Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.