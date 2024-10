Además de utilizar algunos marcos heredados que la empresa ya tenía implementados, Intuitive Machines tuvo que desarrollar todo el software para el módulo de alunizaje, llamado Odysseus u «Odie». Eso significaba crear sistemas para el control en tierra; la simulación; las necesidades en vuelo, como la navegación y las comunicaciones; y las funciones de alunizaje.

«La razón por la que la nave espacial funciona es porque la probamos a fondo con simulaciones decenas de miles o cientos de miles de veces antes de que la misión volara», afirma Blakeslee. «Y si el software del centro de control no funciona, no se puede ver la telemetría de la nave espacial y no se puede hablar con ella. Eso dejaría ciegos a los operadores. Todo eso es crítico para la misión», agrega. «Todo ese software crítico se creó con GitLab. No podríamos haberlo hecho sin la plataforma».

Odysseus despegó el 15 de febrero de 2024. No transportaba tripulación humana, pero sí cargas útiles científicas comerciales, incluida tecnología para radioobservaciones, cámaras estereoscópicas y lidar doppler de navegación. Aterrizó en la Luna siete días después del lanzamiento, uniéndose solo a Rusia, Estados Unidos, China, India y Japón como parte de un pequeño grupo de élite que ha conseguido este logro.

«Construimos una nave espacial desde cero en cinco años. No podríamos haberlo hecho si no hubiéramos adoptado GitLab. El módulo de alunizaje no habría volado, no en el plazo en el que estábamos trabajando y con la cantidad de personas que teníamos en el equipo», afirma Blakeslee.