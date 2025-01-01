¿Quiere descubrir todo lo que puede lograr con GitLab Ultimate para su equipo?
Fanatics mejoró la estabilidad de CI al migrar a GitLab.
La exitosa transición de CI de Fanatics con GitLab potencia los ciclos de innovación y la velocidad
Fanatics es un minorista deportivo que opera más de 300 tiendas en línea y físicas. Fanatics ofrece un enfoque tecnológico a la colección más grande del mundo de ropa deportiva y camisetas de equipos. Su misión es amplificar el orgullo y crear conexiones para todos los fanáticos del deporte.
El equipo de nube de Fanatics tiene aproximadamente 20 miembros encargados de todas las operaciones relacionadas con servicios de nube y DevOps, incluyendo cualquier integración con Amazon Web Services (AWS). El líder del equipo de integración es responsable de ejecutar los pipelines de integración continua y entrega continua (CI/CD) para Fanatics. A finales de 2018, el equipo estaba sobrecargado trabajando en problemas continuos, como parches y apagando incendios. "No fue una experiencia muy feliz", dijo Guilherme Goncalves, líder técnico de nube. "El soporte no era muy bueno. Tuvimos que resolver todos los problemas nosotros mismos."
La mayor parte de su tiempo se gastaba arreglando parches y trabajando para resolver problemas con sus herramientas heredadas, que incluían CircleCI. Los problemas estaban impactando directamente al equipo de nube y ralentizaron los tiempos de lanzamiento, detuvieron la implementación de extremos de bloque y causaron fugas de memoria. Todo el flujo de CI era inestable, especialmente impactando al equipo de nube.
El equipo de Fanatics creó pruebas de concepto con varias herramientas, incluyendo Travis y CodeBuild, pero terminaron descartándolas debido a problemas como dependencia del proveedor, rendimiento, flexibilidad y escalabilidad. Esto sobrecargó el rol de Goncalves al punto que su jefe dijo que si encontraba una solución, una mejor herramienta, entonces él podría tomar la decisión de hacer el cambio.
Goncalves se tomó su tiempo para encontrar una herramienta que tuviera los mismos valores de rendimiento que su herramienta existente, pero que incluyera un nivel de estabilidad que otras herramientas no podían proporcionar. "Investigué todo. Miré las herramientas de CI que había, y encontré GitLab y me encantó", dijo.
Él fue el mayor defensor de la empresa para impulsar el cambio. Creó un canal de GitLab, hizo demostraciones y hizo todas las preguntas importantes con anticipación. También implementó múltiples pruebas de concepto en su investigación de una herramienta que fuera estable y se integrara perfectamente en la infraestructura existente. Goncalves alentó a las personas a experimentar por sí mismas, dijo, porque GitLab es muy poderoso.
Después del impulso de Goncalves, se tomó la decisión de migrar a GitLab a finales de 2018. Le tomó al equipo aproximadamente tres meses hacer toda la transición y migrar completamente 800 proyectos. Ahora hay 300 usuarios y aproximadamente 60 equipos usando GitLab para CI. "Diría que mis primeros tres meses el equipo de nube se cambió completamente a GitLab", dijo. "Fue una buena inversión porque GitLab ahora está funcionando y ya no necesito cuidarlo."
Con GitLab, el equipo de nube de Fanatics ha ganado la capacidad de enfocarse en la innovación en lugar de preocuparse por parches y problemas constantes. "Porque GitLab es mucho más estable, podemos enfocarnos en desafíos específicos de Fanatics, en lugar de problemas básicos de infraestructura", dijo Goncalves. El sistema de soporte de GitLab es receptivo y transparente, así que si surgen problemas, hay ayuda.
El equipo ha comenzado a poner más enfoque en implementaciones continuas, ahora que no tienen que apagar constantemente incendios en el mundo de CI. También pueden programar trabajos, que es una característica que CircleCI no ofrece. Los miembros del equipo pueden trabajar con variables de entorno a nivel de grupo, permitiéndoles experimentar más con flujos de trabajo y programar trabajos. Los beneficios de migrar a la CI estable de GitLab no solo aumentaron la capacidad de entregar, sino que permitieron a los equipos de desarrollo e ingeniería colaborar de manera más eficiente.
Algunos equipos están experimentando con las capacidades de gestión de código fuente de GitLab y están explorando cómo GitLab puede ayudar con la implementación continua en el futuro.
En general, Goncalves cree que GitLab recibiría una calificación de aprobación de más del 90% de los usuarios compañeros en Fanatics. "Todos están simplemente felices de que sus compilaciones se ejecuten de manera oportuna y lo suficientemente estables como para que nunca fallen", dijo Goncalves.
