El equipo de nube de Fanatics tiene aproximadamente 20 miembros encargados de todas las operaciones relacionadas con servicios de nube y DevOps, incluyendo cualquier integración con Amazon Web Services (AWS). El líder del equipo de integración es responsable de ejecutar los pipelines de integración continua y entrega continua (CI/CD) para Fanatics. A finales de 2018, el equipo estaba sobrecargado trabajando en problemas continuos, como parches y apagando incendios. "No fue una experiencia muy feliz", dijo Guilherme Goncalves, líder técnico de nube. "El soporte no era muy bueno. Tuvimos que resolver todos los problemas nosotros mismos."

La mayor parte de su tiempo se gastaba arreglando parches y trabajando para resolver problemas con sus herramientas heredadas, que incluían CircleCI. Los problemas estaban impactando directamente al equipo de nube y ralentizaron los tiempos de lanzamiento, detuvieron la implementación de extremos de bloque y causaron fugas de memoria. Todo el flujo de CI era inestable, especialmente impactando al equipo de nube.

El equipo de Fanatics creó pruebas de concepto con varias herramientas, incluyendo Travis y CodeBuild, pero terminaron descartándolas debido a problemas como dependencia del proveedor, rendimiento, flexibilidad y escalabilidad. Esto sobrecargó el rol de Goncalves al punto que su jefe dijo que si encontraba una solución, una mejor herramienta, entonces él podría tomar la decisión de hacer el cambio.