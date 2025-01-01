GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
FanaticsはGitLabへの移行によりCI安定性を向上
FanaticsのGitLab CI移行成功により、イノベーションサイクルとスピードが向上
Fanaticsは300以上のオンライン・オフライン店舗を運営するスポーツ小売業者として、世界最大のスポーツチームアパレルとジャージのコレクションにテクノロジーを活用したアプローチを提供しています。同社は、すべてのスポーツファンの誇りを高め、つながりを創出することをミッションに掲げています。
Fanaticsのクラウドチームは約20名で構成され、クラウドサービスとDevOpsに関するすべての運用業務（Amazon Web Services（AWS）統合を含む）を担当しています。統合チームリーダーは、Fanaticsの継続的インテグレーション・継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインの運用を担当しています。2018年後半、チームはパッチ適用や問題解決といった継続的な課題に追われていました。「非常に不愉快な体験でした」とクラウド技術リーダーのGuilherme Goncalves氏は述べています。「サポートが十分ではなく、すべての問題を自分たちで解決する必要がありました。」
彼の時間の大部分は、CircleCIを含むレガシーツールの問題解決とパッチ修正に費やされていました。これらの問題がクラウドチームに直接影響を与え、リリース時間の遅延、ブロックエンドのデプロイメント停止、メモリリークといった深刻な事態を引き起こしていたのです。その結果、CIフロー全体が不安定になり、特にクラウドチームの業務効率に大きな支障をきたしていました。
Fanaticsチームは、TravisやCodeBuildを含む複数のツールで概念実証を実施しましたが、ベンダーロックイン、パフォーマンス、柔軟性、スケーラビリティといった問題により、最終的にこれらを断念することになりました。この状況がGoncalves氏の負担を増大させ、上司から「より良いツールを見つけることができれば、切り替えの判断を任せる」と言われるまでに至りました。
Goncalves氏は、既存ツールと同等のパフォーマンス値を持ちながら、他のツールでは提供できない安定性レベルを備えたツールを見つけるために時間をかけて調査しました。「あらゆるものを調査しました。市場にあるCIツールを調べ、GitLabを発見して気に入りました」と彼は語っています。
彼は社内で変革を推進する最大の支持者でした。GitLabチャンネルを作成してデモを実施し、事前にすべての重要な質問を整理するなど、積極的に活動していました。また、安定性があり既存のインフラストラクチャにシームレスに統合できるツールの調査において、複数の概念実証を実装しています。Goncalves氏によると、GitLabは非常に強力であるため、周囲の人間に自分で実験することを勧めているとのことです。
Goncalves氏の推進により、2018年末にGitLabへの移行が決定されました。チーム全体の移行と800プロジェクトの完全な移行には約3か月を要しました。現在、300名のユーザーと約60チームがCIにGitLabを使用しています。「最初の3か月でクラウドチームは完全にGitLabに移行したと言えるでしょう」と彼は述べています。「GitLabが稼働しており、もはや私が面倒を見る必要がないため、良い投資でした。」
GitLabにより、Fanaticsのクラウドチームはパッチや継続的な問題を心配する代わりに、イノベーションに集中できるようになりました。「GitLabははるかに安定しているため、基本的なインフラストラクチャの問題ではなく、Fanatics固有の課題に集中できます」とGoncalves氏は述べています。GitLabのサポートシステムは迅速で透明性があるため、問題が発生した場合でもサポートを受けることができます。
チームは、CI領域で常に問題対応に追われることがなくなったため、継続的デプロイメントにより多くの焦点を当て始めています。また、CircleCIでは提供されていないジョブスケジューリング機能も利用できます。チームメンバーは、グループレベルの環境変数を使用して作業でき、ワークフローの実験やジョブのスケジューリングをより積極的に行えるようになりました。GitLabの安定したCIへの移行による利点は、提供能力の向上だけでなく、開発チームとエンジニアリングチームのより効率的な協力も可能にしました。
一部のチームは、GitLabのソースコード管理機能を実験しており、将来的にGitLabが継続的デプロイメントにどのように役立つかを探求しています。
全体的に、Goncalves氏は、GitLabがFanaticsの同僚ユーザーから90%以上の承認評価を得るだろうと考えています。「ビルドがタイムリーに実行され、失敗することがないほど安定していることに、誰もが満足しています」とGoncalves氏は述べています。
