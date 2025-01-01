Fanaticsのクラウドチームは約20名で構成され、クラウドサービスとDevOpsに関するすべての運用業務（Amazon Web Services（AWS）統合を含む）を担当しています。統合チームリーダーは、Fanaticsの継続的インテグレーション・継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインの運用を担当しています。2018年後半、チームはパッチ適用や問題解決といった継続的な課題に追われていました。「非常に不愉快な体験でした」とクラウド技術リーダーのGuilherme Goncalves氏は述べています。「サポートが十分ではなく、すべての問題を自分たちで解決する必要がありました。」

彼の時間の大部分は、CircleCIを含むレガシーツールの問題解決とパッチ修正に費やされていました。これらの問題がクラウドチームに直接影響を与え、リリース時間の遅延、ブロックエンドのデプロイメント停止、メモリリークといった深刻な事態を引き起こしていたのです。その結果、CIフロー全体が不安定になり、特にクラウドチームの業務効率に大きな支障をきたしていました。

Fanaticsチームは、TravisやCodeBuildを含む複数のツールで概念実証を実施しましたが、ベンダーロックイン、パフォーマンス、柔軟性、スケーラビリティといった問題により、最終的にこれらを断念することになりました。この状況がGoncalves氏の負担を増大させ、上司から「より良いツールを見つけることができれば、切り替えの判断を任せる」と言われるまでに至りました。