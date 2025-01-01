Il team cloud di Fanatics ha circa 20 membri incaricati di tutte le operazioni relative ai servizi cloud e DevOps, incluse le integrazioni Amazon Web Services (AWS). Il leader del team di integrazione è responsabile dell'esecuzione delle pipeline di continuous integration e continuous delivery (CI/CD) per Fanatics. Alla fine del 2018, il team era gravato dal lavoro su problemi continui, come patch e spegnimento di incendi. «Non è stata un'esperienza molto felice», ha detto Guilherme Goncalves, cloud tech lead. «Il supporto non era molto buono. Dovevamo risolvere tutti i problemi da soli.»

La maggior parte del suo tempo era spesa a riparare patch e lavorare per risolvere problemi con i loro strumenti legacy, che includevano CircleCI. I problemi stavano impattando direttamente il team cloud e rallentavano i tempi di rilascio, fermavano il deployment dei block end e causavano memory leak. L'intero flusso CI era instabile, impattando specialmente il team cloud.

Il team Fanatics ha avviato proof-of-concept con diversi strumenti, inclusi Travis e CodeBuild, ma li ha scartati a causa di problemi come vendor lock-in, performance, flessibilità e scalabilità. Questo ha gravato il ruolo di Goncalves al punto che il suo capo ha detto che se avesse trovato una soluzione, uno strumento migliore, allora avrebbe potuto prendere la decisione di fare il cambio.