La migrazione di successo di Fanatics a GitLab CI consente cicli di innovazione e velocità
Fanatics è un rivenditore sportivo che gestisce più di 300 negozi online e offline. Fanatics offre un approccio tecnologico alla più grande collezione mondiale di abbigliamento e maglie di squadre sportive. La loro missione è amplificare l'orgoglio e creare connessioni per tutti i tifosi sportivi.
Il team cloud di Fanatics ha circa 20 membri incaricati di tutte le operazioni relative ai servizi cloud e DevOps, incluse le integrazioni Amazon Web Services (AWS). Il leader del team di integrazione è responsabile dell'esecuzione delle pipeline di continuous integration e continuous delivery (CI/CD) per Fanatics. Alla fine del 2018, il team era gravato dal lavoro su problemi continui, come patch e spegnimento di incendi. «Non è stata un'esperienza molto felice», ha detto Guilherme Goncalves, cloud tech lead. «Il supporto non era molto buono. Dovevamo risolvere tutti i problemi da soli.»
La maggior parte del suo tempo era spesa a riparare patch e lavorare per risolvere problemi con i loro strumenti legacy, che includevano CircleCI. I problemi stavano impattando direttamente il team cloud e rallentavano i tempi di rilascio, fermavano il deployment dei block end e causavano memory leak. L'intero flusso CI era instabile, impattando specialmente il team cloud.
Il team Fanatics ha avviato proof-of-concept con diversi strumenti, inclusi Travis e CodeBuild, ma li ha scartati a causa di problemi come vendor lock-in, performance, flessibilità e scalabilità. Questo ha gravato il ruolo di Goncalves al punto che il suo capo ha detto che se avesse trovato una soluzione, uno strumento migliore, allora avrebbe potuto prendere la decisione di fare il cambio.
Goncalves si è preso il tempo per trovare uno strumento che avesse gli stessi valori di performance del loro strumento esistente, ma includesse un livello di stabilità che altri strumenti non potevano fornire. «Ho ricercato tutto. Ho guardato gli strumenti CI là fuori, e ho trovato GitLab e l'ho amato», ha detto.
Era il più grande sostenitore dell'azienda per guidare il cambiamento. Ha creato un canale GitLab, fatto demo e posto tutte le domande importanti in anticipo. Ha anche implementato multipli proof-of-concept nella sua ricerca di uno strumento che fosse stabile e si integrasse perfettamente nell'infrastruttura esistente. Goncalves ha incoraggiato le persone a sperimentare da sole, ha detto, perché GitLab è molto potente.
Dopo la spinta di Goncalves, la decisione è stata presa di passare a GitLab alla fine del 2018. Il team ha impiegato circa tre mesi per fare l'intera transizione e migrare completamente 800 progetti. Ci sono ora 300 utenti e circa 60 team che usano GitLab per CI. «Direi che nei miei primi tre mesi il team cloud è stato spostato interamente su GitLab», ha detto. «È stato un buon investimento perché GitLab ora sta funzionando e non ho più bisogno di prendermene cura.»
Con GitLab, il team cloud di Fanatics ha guadagnato la capacità di concentrarsi sull'innovazione invece di preoccuparsi di patch e problemi costanti. «Poiché GitLab è molto più stabile, siamo in grado di concentrarci sulle sfide specifiche di Fanatics, piuttosto che sui problemi di infrastruttura di base», ha detto Goncalves. Il sistema di supporto di GitLab è reattivo e trasparente, quindi se e quando sorgono problemi, c'è aiuto.
Il team ha iniziato a mettere più focus sui deployment continui, ora che non devono costantemente spegnere incendi nel mondo CI. Possono anche pianificare job, che è una funzionalità che CircleCI non offre. I membri del team sono in grado di lavorare con variabili d'ambiente a livello di gruppo, permettendo loro di sperimentare di più con i workflow e pianificare job. I benefici del passaggio alla CI stabile di GitLab non solo hanno aumentato la capacità di consegnare, ma hanno permesso ai team di sviluppo e ingegneria di collaborare più efficientemente.
Alcuni team stanno sperimentando con le capacità di gestione del codice sorgente di GitLab e stanno esplorando come GitLab può aiutare con il deployment continuo nel futuro.
Nel complesso, Goncalves crede che GitLab riceverebbe una valutazione di approvazione di oltre il 90% dai colleghi utenti di Fanatics. «Tutti sono semplicemente felici che le loro build stiano funzionando in modo tempestivo e abbastanza stabili da non fallire mai», ha detto Goncalves.
