Das Cloud-Team von Fanatics besteht aus etwa 20 Mitgliedern, die für alle Operationen im Zusammenhang mit Cloud-Services und DevOps verantwortlich sind – einschließlich aller Amazon Web Services (AWS)-Integrationen. Der Integrationsleiter ist für den Betrieb der Continuous Integration- und Continuous Delivery (CI/CD)-Pipelines von Fanatics verantwortlich. Ende 2018 war das Team mit laufenden Problemen wie Patches und Fehlerbehebung belastet. „Es hat keinen großen Spaß gemacht", erinnert sich Guilherme Goncalves, Cloud-Technikleiter. „Der Support war nicht sehr gut. Alle Probleme mussten wir selbst lösen."

Ein Großteil der Zeit wurde für die Behebung von Patches und die Lösung von Problemen mit den Legacy-Tools, einschließlich CircleCI, aufgewendet. Die Probleme wirkten sich direkt auf das Cloud-Team aus und verlangsamten Release-Zeiten, stoppten die Bereitstellung von Block-Ends und verursachten Speicherlecks. Der gesamte CI-Flow war instabil und beeinträchtigte besonders das Cloud-Team.

Das Fanatics-Team führte Proof-of-Concepts mit mehreren Tools durch, einschließlich Travis und CodeBuild, verwarf sie jedoch aufgrund von Problemen wie Vendor-Lock-in, Performance, Flexibilität und Skalierbarkeit. Goncalves war davon so sehr betroffen, dass sein Vorgesetzter ihn beauftragte, ein besseres Tool zu finden, und ihm bei der Auswahl völlig freie Hand ließ.