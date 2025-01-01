A equipe de cloud da Fanatics tem aproximadamente 20 membros responsáveis por todas as operações relacionadas a serviços de cloud e DevOps — incluindo qualquer integração com Amazon Web Services (AWS). O líder da equipe de integração é responsável por executar os pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para a Fanatics. No final de 2018, a equipe estava sobrecarregada trabalhando em problemas contínuos, como patches e apagando incêndios. "Não foi uma experiência muito agradável", disse Guilherme Goncalves, líder técnico de cloud. "O suporte não era muito bom. Tínhamos que resolver todos os problemas sozinhos."

A maior parte do seu tempo era gasta corrigindo patches e trabalhando para resolver problemas com suas ferramentas legadas, que incluíam o CircleCI. Os problemas estavam impactando diretamente a equipe de cloud e atrasavam os tempos de lançamento, paravam a implantação de blocos finais e causavam vazamentos de memória. Todo o fluxo de CI estava instável, especialmente impactando a equipe de cloud.

A equipe da Fanatics criou provas de conceito com várias ferramentas, incluindo Travis e CodeBuild, mas acabaram descartando-as devido a problemas como vendor lock-in, performance, flexibilidade e escalabilidade. Isso sobrecarregou o papel de Goncalves ao ponto de seu chefe dizer que se ele encontrasse uma solução, uma ferramenta melhor, então ele poderia tomar a decisão de fazer a mudança.