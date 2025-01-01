Quer saber o que o GitLab Ultimate pode fazer pela sua equipe?
A Fanatics melhorou a estabilidade de CI migrando para o GitLab.
A transição bem-sucedida da Fanatics para o GitLab CI impulsiona ciclos de inovação e velocidade
A Fanatics é uma varejista de artigos esportivos que opera mais de 300 lojas online e físicas. A Fanatics oferece uma abordagem tecnológica para a maior coleção mundial de roupas e camisetas de equipes esportivas. Sua missão é amplificar o orgulho e criar conexões para todos os fãs de esportes.
A equipe de cloud da Fanatics tem aproximadamente 20 membros responsáveis por todas as operações relacionadas a serviços de cloud e DevOps — incluindo qualquer integração com Amazon Web Services (AWS). O líder da equipe de integração é responsável por executar os pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para a Fanatics. No final de 2018, a equipe estava sobrecarregada trabalhando em problemas contínuos, como patches e apagando incêndios. "Não foi uma experiência muito agradável", disse Guilherme Goncalves, líder técnico de cloud. "O suporte não era muito bom. Tínhamos que resolver todos os problemas sozinhos."
A maior parte do seu tempo era gasta corrigindo patches e trabalhando para resolver problemas com suas ferramentas legadas, que incluíam o CircleCI. Os problemas estavam impactando diretamente a equipe de cloud e atrasavam os tempos de lançamento, paravam a implantação de blocos finais e causavam vazamentos de memória. Todo o fluxo de CI estava instável, especialmente impactando a equipe de cloud.
A equipe da Fanatics criou provas de conceito com várias ferramentas, incluindo Travis e CodeBuild, mas acabaram descartando-as devido a problemas como vendor lock-in, performance, flexibilidade e escalabilidade. Isso sobrecarregou o papel de Goncalves ao ponto de seu chefe dizer que se ele encontrasse uma solução, uma ferramenta melhor, então ele poderia tomar a decisão de fazer a mudança.
Goncalves levou seu tempo para encontrar uma ferramenta que tivesse os mesmos valores de performance que sua ferramenta existente, mas incluísse um nível de estabilidade que outras ferramentas não conseguiam fornecer. "Pesquisei tudo. Olhei as ferramentas de CI disponíveis, e encontrei o GitLab e adorei", disse ele.
Ele foi o maior defensor da empresa para impulsionar a mudança. Criou um canal do GitLab, fez demos e fez todas as perguntas importantes antecipadamente. Também implementou múltiplas provas de conceito em sua pesquisa por uma ferramenta que fosse estável e se integrasse perfeitamente à infraestrutura existente. Goncalves encorajou as pessoas a experimentarem por si mesmas, disse ele, porque o GitLab é muito poderoso.
Após a pressão de Goncalves, a decisão foi tomada para migrar para o GitLab no final de 2018. Levou cerca de três meses para a equipe fazer toda a transição e migrar completamente 800 projetos. Agora há 300 usuários e cerca de 60 equipes usando o GitLab para CI. "Eu diria que nos meus primeiros três meses a equipe de cloud foi totalmente migrada para o GitLab", disse ele. "Foi um bom investimento porque o GitLab está funcionando agora e eu não preciso mais cuidar dele."
Com o GitLab, a equipe de cloud da Fanatics ganhou a capacidade de focar na inovação em vez de se preocupar com patches e problemas constantes. "Como o GitLab é muito mais estável, conseguimos focar nos desafios específicos da Fanatics, em vez de problemas básicos de infraestrutura", disse Goncalves. O sistema de suporte do GitLab é responsivo e transparente, então se e quando problemas surgem, há ajuda.
A equipe começou a colocar mais foco em implantações contínuas, agora que não precisam constantemente apagar incêndios no mundo de CI. Eles também podem agendar jobs, que é um recurso que o CircleCI não oferece. Os membros da equipe conseguem trabalhar com variáveis de ambiente no nível do grupo, permitindo que experimentem mais com workflows e agendem jobs. Os benefícios de migrar para a CI estável do GitLab não apenas aumentaram a capacidade de entrega, mas permitiram que as equipes de desenvolvimento e engenharia colaborassem de forma mais eficiente.
Algumas equipes estão experimentando com as capacidades de gerenciamento de código-fonte do GitLab e explorando como o GitLab pode ajudar com implantação contínua no futuro.
No geral, Goncalves acredita que o GitLab receberia uma taxa de aprovação de mais de 90% dos outros usuários na Fanatics. "Todo mundo está simplesmente feliz que seus builds estão rodando de forma oportuna e estável o suficiente para que nunca falhem", disse Goncalves.
Todas as informações e pessoas mencionadas no estudo de caso refletem a realidade na data da publicação.