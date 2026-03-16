Wer nach Erfahrungen mit DevOps-Plattformen sucht, will meist mehr als eine reine Produktbeschreibung. Entscheidend ist die Frage, wie sich die Software im Unternehmensalltag bewährt: Welche Stärken zeigt die Plattform in der Praxis, wo liegen mögliche Herausforderungen – und welche konkreten Ergebnisse erzielen Teams damit?

Genau hier lohnt sich der Blick auf reale Einsatzszenarien von GitLab. Denn die Erfahrungen von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen, wie GitLab genutzt wird, um Toolchains zu konsolidieren, CI/CD zu beschleunigen, Sicherheit frühzeitig in die Entwicklung einzubinden und Releases effizienter zu steuern.

In diesem Beitrag werfen wir deshalb nicht nur einen Blick auf Funktionen und Einsatzfelder, sondern vor allem auf die Frage, welchen konkreten Nutzen GitLab in der Praxis stiften kann.

Was ist GitLab?

GitLab ist eine DevSecOps-Plattform, mit der Unternehmen den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung in einer zentralen Umgebung abbilden können. Dazu gehören unter anderem Quellcodeverwaltung, Zusammenarbeit im Team, automatisierte Tests, Deployments sowie Sicherheits- und Compliance-Prüfungen.

GitLab bündelt Funktionen, für die oft mehrere Einzeltools im Einsatz sind, in einer integrierten Plattform. Dazu zählen:

Der entscheidende Vorteil: GitLab bringt Entwicklung, Sicherheit und Betrieb an einem Ort zusammen. So lassen sich Prozesse enger verzahnen, Medienbrüche in der Toolchain reduzieren und Abläufe über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg einheitlicher steuern. Vor allem für Unternehmen, die ihre Tool-Landschaft konsolidieren, Prozesse standardisieren und mehr Kontrolle über Entwicklung und Deployment gewinnen möchten, ist das ein wesentlicher Vorteil.

Welche Erfahrungen machen Unternehmen mit GitLab in der Praxis?

Die Stärken und Schwächen einer Software zeigen sich vor allem in der aktiven Nutzung im Unternehmensalltag. Folgende Stärken und Schwächen von GitLab sehen Unternehmen in der praktischen Arbeit mit dem Tool.

Positive Erfahrungen mit GitLab

Intelligente Orchestrierung über den gesamten Softwareentwicklungs-Lebenszyklus: Zu den häufigsten positiven GitLab Erfahrungen zählt, dass zentrale Funktionen wie Versionskontrolle, CI/CD, Security und Zusammenarbeit in einer Plattform gebündelt sind. Das reduziert Medienbrüche in der Toolchain und schafft konsistentere Prozesse über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg.

Zu den häufigsten positiven GitLab Erfahrungen zählt, dass zentrale Funktionen wie Versionskontrolle, CI/CD, Security und Zusammenarbeit in einer Plattform gebündelt sind. Das reduziert Medienbrüche in der Toolchain und schafft konsistentere Prozesse über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg. Weniger Reibung im Arbeitsalltag: Wenn Planung, Entwicklung, Sicherheit und Deployment in einer Umgebung zusammenlaufen, müssen Teams seltener zwischen verschiedenen Tools wechseln. Das spart Zeit, vereinfacht Abstimmungen und erhöht die Effizienz im Arbeitsalltag.

Wenn Planung, Entwicklung, Sicherheit und Deployment in einer Umgebung zusammenlaufen, müssen Teams seltener zwischen verschiedenen Tools wechseln. Das spart Zeit, vereinfacht Abstimmungen und erhöht die Effizienz im Arbeitsalltag. Native CI/CD: Viele Unternehmen bewerten positiv, dass Builds, Tests und Deployments direkt in bestehende Workflows integriert werden können. Gerade dort, wo Releases beschleunigt und manuelle Schritte reduziert werden sollen, zeigt sich dieser Vorteil besonders deutlich.

Viele Unternehmen bewerten positiv, dass Builds, Tests und Deployments direkt in bestehende Workflows integriert werden können. Gerade dort, wo Releases beschleunigt und manuelle Schritte reduziert werden sollen, zeigt sich dieser Vorteil besonders deutlich. Mehr Transparenz und Kontrolle: GitLab führt Informationen aus Planung, Code, Sicherheit, Compliance, Tests und Bereitstellung in einem gemeinsamen Kontext zusammen. Das verbessert die Transparenz und erleichtert es, Abhängigkeiten und Prozesse über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg nachzuvollziehen.

GitLab führt Informationen aus Planung, Code, Sicherheit, Compliance, Tests und Bereitstellung in einem gemeinsamen Kontext zusammen. Das verbessert die Transparenz und erleichtert es, Abhängigkeiten und Prozesse über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg nachzuvollziehen. Security & Compliance: Sicherheitsprüfungen lassen sich frühzeitig in den Entwicklungsprozess integrieren, statt erst kurz vor dem Release. Für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Governance, Compliance und Risikominimierung ist das ein wesentlicher Pluspunkt.

Sicherheitsprüfungen lassen sich frühzeitig in den Entwicklungsprozess integrieren, statt erst kurz vor dem Release. Für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Governance, Compliance und Risikominimierung ist das ein wesentlicher Pluspunkt. Bessere Teamarbeit: Wenn Code, Pipelines, Sicherheitsprüfungen und Abstimmungen an einem Ort gebündelt sind, werden Prozesse für Teams nachvollziehbarer. Das erleichtert die Zusammenarbeit vor allem in Organisationen, in denen mehrere Rollen und Abteilungen eng zusammenarbeiten.

Wenn Code, Pipelines, Sicherheitsprüfungen und Abstimmungen an einem Ort gebündelt sind, werden Prozesse für Teams nachvollziehbarer. Das erleichtert die Zusammenarbeit vor allem in Organisationen, in denen mehrere Rollen und Abteilungen eng zusammenarbeiten. Self-Hosting und Kontrolle: Für viele Unternehmen ist wichtig, dass sie mehr Kontrolle über Infrastruktur, Daten und Prozesse behalten können. Das ist besonders dann relevant, wenn Datenschutz, interne Richtlinien oder individuelle Betriebsanforderungen eine große Rolle spielen.

Für viele Unternehmen ist wichtig, dass sie mehr Kontrolle über Infrastruktur, Daten und Prozesse behalten können. Das ist besonders dann relevant, wenn Datenschutz, interne Richtlinien oder individuelle Betriebsanforderungen eine große Rolle spielen. Flexible Bereitstellungsoptionen: GitLab lässt sich je nach Bedarf unterschiedlich betreiben, etwa selbst gehostet oder als SaaS-Lösung. Das schafft Flexibilität für Unternehmen, die regulatorische Vorgaben erfüllen oder ihre Infrastrukturstrategie gezielt steuern möchten.

GitLab lässt sich je nach Bedarf unterschiedlich betreiben, etwa selbst gehostet oder als SaaS-Lösung. Das schafft Flexibilität für Unternehmen, die regulatorische Vorgaben erfüllen oder ihre Infrastrukturstrategie gezielt steuern möchten. Integrationen mit Docker, Kubernetes und anderen Tools: GitLab lässt sich gut in moderne Entwicklungs- und Cloud-Umgebungen einbinden. Das ist vor allem für Unternehmen interessant, die auf Containerisierung und skalierbare Deployment-Prozesse setzen.

Wo Teams bei GitLab Herausforderungen sehen

Komplexere Benutzeroberfläche: Der große Funktionsumfang ist ein klarer Vorteil, kann GitLab im Alltag aber auch komplex wirken lassen. Vor allem neue Nutzer(innen) sollten etwas mehr Einarbeitungszeit einplanen.

Der große Funktionsumfang ist ein klarer Vorteil, kann GitLab im Alltag aber auch komplex wirken lassen. Vor allem neue Nutzer(innen) sollten etwas mehr Einarbeitungszeit einplanen. Steilere Lernkurve: Weil GitLab viele Bereiche des Software-Lebenszyklus abdeckt, ist die Einarbeitung meist anspruchsvoller als bei fokussierten Einzeltools. Wer GitLab meistert, arbeitet mit einer dedizierten Plattform, die den gesamten Softwareentwicklungs-Lebenszyklus orchestriert und Einzellösungen ablöst.

Weil GitLab viele Bereiche des Software-Lebenszyklus abdeckt, ist die Einarbeitung meist anspruchsvoller als bei fokussierten Einzeltools. Wer GitLab meistert, arbeitet mit einer dedizierten Plattform, die den gesamten Softwareentwicklungs-Lebenszyklus orchestriert und Einzellösungen ablöst. Kleinere Community als GitHub: Im Vergleich zu GitHub wird GitLab oft als weniger stark community-getrieben wahrgenommen, da GitHub historisch die größte Open-Source-Community bündelt. Gleichzeitig nutzen mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer(innen) GitLab und tragen zur Weiterentwicklung der Plattform bei.

Im Vergleich zu GitHub wird GitLab oft als weniger stark community-getrieben wahrgenommen, da GitHub historisch die größte Open-Source-Community bündelt. Gleichzeitig nutzen mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer(innen) GitLab und tragen zur Weiterentwicklung der Plattform bei. Je nach Setup höherer Einführungsaufwand: Die Einführung von GitLab ist häufig nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch anspruchsvoll. Vor allem dann, wenn bestehende Prozesse, Rollen und Tools angepasst werden müssen, steigt der Aufwand für Einführung und Change Management.

Wann GitLab besonders stark ist

Besonders positive GitLab Erfahrungen machen Unternehmen meist dann, wenn sie nicht nur ein Tool für Quellcodeverwaltung suchen, sondern ihre Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebsprozesse enger zusammenführen möchten. Vor allem für Organisationen, die ihre Tool-Landschaft konsolidieren, Prozesse standardisieren und mehr Kontrolle über CI/CD, Security und Deployment gewinnen wollen, spielt GitLab seine Stärken in der Praxis aus.

GitLab-Erfahrungen aus der Praxis: Einsatzmöglichkeiten bei deutschen Unternehmen

Wie sich GitLab im Unternehmensalltag bewährt, zeigt sich besonders gut in den Case Studies aus Deutschland und der DACH-Region. Die Beispiele machen deutlich, wie Unternehmen GitLab nutzen, um ihre Tool-Landschaft zu konsolidieren, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und Sicherheit sowie Zusammenarbeit enger in den Entwicklungsprozess einzubinden.

All-in-One-Plattform und Toolchain-Konsolidierung – Beispiel Hilti

Hilti setzt GitLab ein, um zentrale Entwicklungs- und Sicherheitsprozesse in einer Plattform zu bündeln – von SCM über CI/CD bis hin zu Security und Integrationen. Gerade für Unternehmen mit gewachsenen Tool-Landschaften ist das ein wichtiger Vorteil. Weniger Einzellösungen bedeuten weniger Übergaben, weniger Reibung und ein konsistenterer Entwicklungsprozess.

Positive GitLab-Erfahrungen von Hilti:

400 % mehr Code Reviews

50 % kürzere Feedbackschleifen

12x kürzere Bereitstellungszeit

"GitLab ist wie eine Suite gebündelt und wird mit einem sehr ausgeklügelten Installationsprogramm ausgeliefert. Und dann funktioniert es einfach wie von Zauberhand. Das ist sehr schön, wenn man ein Unternehmen ist, das einfach nur alles zum Laufen bringen möchte."

- Daniel Widerin, Head of Software Delivery, Hilti

Erfahre mehr zu den GitLab-Erfahrungen von Hilti in der Kundenstory

Softwareentwicklung und Kollaboration im großen Maßstab – Beispiel Deutsche Bahn

Bei der Deutschen Bahn bildet GitLab die technologische Grundlage für die Entwicklung und den Betrieb zentraler digitaler Produkte. Vor allem in großen Organisationen kommt es darauf an, Zusammenarbeit, Standardisierung und Transparenz über viele Teams hinweg zu ermöglichen. Genau hier spielt GitLab seine Stärken aus.

Positive GitLab-Erfahrungen der Deutschen Bahn:

10-20 % Infrastrukturkosteneinsparungen

1 Million Pipeline-Builds pro Monat

80 % weniger Zeitaufwand für Pipeline-Wartung

"Wir haben unsere primäre digitale Plattform – die Schnittstelle für Millionen unserer Kunden – von Grund auf mit GitLab aufgebaut. Diese Software ist entscheidend für unseren Erfolg, daher ist GitLab es auch."

- Lukas Pradel, Software Engineer, Deutsche Bahn

Erfahre mehr zu den GitLab-Erfahrungen der Deutschen Bahn in der Kundenstory

CI/CD und Automatisierung – Beispiel Siemens

Siemens nutzt GitLab, um CI/CD-Prozesse im großen Maßstab zu automatisieren und unternehmensweit auszurollen. Wenn Build- und Deployment-Prozesse in hoher Frequenz laufen, braucht es skalierbare und verlässliche Abläufe. GitLab schafft dafür die Grundlage und unterstützt gleichzeitig eine stärkere DevOps-Kultur.

Positive GitLab-Erfahrungen von Siemens:

über 40.000 GitLab-Benutzer(innen)

über 6,4 Millionen Builds pro Monat

"Wir bemühen uns sehr, eine Open-Source-Kultur einzuführen, und bisher waren wir wirklich erfolgreich. Mit CI/CD haben wir jeden Monat 1,5 Millionen Builds erstellt. Die ganze Kultur hat sich völlig verändert."

- Fabio Huser, Softwarearchitekt bei Siemens Smart Infrastructure, Siemens

Erfahre mehr zu den GitLab-Erfahrungen von Siemens in der Kundenstory

Schnellere Releases und kürzere Time-to-Market – Beispiel Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom nutzt GitLab, um Entwicklungs-, Sicherheits- und Release-Prozesse effizienter miteinander zu verzahnen. Für Unternehmen mit komplexen Release-Strukturen ist das besonders wertvoll: Prozesse werden beschleunigt, Abstimmungen vereinfacht und die Zeit bis zur Auslieferung neuer Funktionen sinkt deutlich.

Positive GitLab-Erfahrungen der Deutschen Telekom:

6x schnellere Markteinführung

13.000 aktive GitLab-Benutzer(innen)

"Die Markteinführungszeit war für uns ein wichtiges Thema. Vor unserer Transformation zu Agile und DevOps dauerten unsere Release-Zyklen in einigen Fällen fast 18 Monate. Wir konnten diese drastisch auf etwa 3 Monate reduzieren."

- Thorsten Bastian, Business Owner IT, CI/CD-Hub, Telekom IT

Erfahre mehr zu den GitLab-Erfahrungen der Deutschen Telekom in der Kundenstory

Sicherheit und Compliance – Beispiel Connect-i

Connect-i setzt GitLab ein, um Sicherheitsprüfungen, Zugriffskontrollen und Compliance-Anforderungen direkt in die Entwicklungsprozesse zu integrieren. Gerade für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Sicherheit ist es entscheidend, dass Compliance nicht nachgelagert, sondern fest in den Entwicklungsalltag eingebunden ist.

Positive GitLab-Erfahrungen von Connect-i:

30 % weniger Kosten

2 Stunden Zeitersparnis pro Entwickler(in) und Tag

30–40 % schnellere Entwicklung und Bereitstellung

"Die Qualität unserer Software hat sich erheblich verbessert. Da wir alles – das Programmieren, die Tickets, CI/CD und Tests – an einem Ort haben, konnten wir unsere Arbeit um 30 % bis 40 % beschleunigen."

- Axel Minck, CEO, Connect-i

Erfahre mehr zu den GitLab-Erfahrungen von Connect-i in der Kundenstory

Weitere Unternehmen mit ausgezeichneter GitLab-Erfahrung

Neben den ausführlichen Beispielen aus dem DACH-Markt lohnt sich auch der Blick auf weitere internationale Case Studies, die zusätzliche Einsatzfelder von GitLab zeigen.

Unternehmen Branche GitLab- Anwendungsfall GitLab-Nutzen NVIDIA Technologie Skalierbare Zusammenarbeit mit GitLab Geo für verteilte Teams 51 % Nutzerzuwachs in einem Jahr und 99 % Uptime Goldman Sachs Finanzdienstleistungen CI/CD-Automatisierung und DevOps-Beschleunigung von 1 Build in 2 Wochen auf über 1.000 Builds pro Tag Lockheed Martin Luft- und Raumfahrt / Verteidigung Toolchain-Konsolidierung und DevSecOps-Skalierung 80x schnellere CI-Builds, tausende stillgelegte Jenkins-Server HackerOne Technologie / Security Integrierte Security und Tool-Konsolidierung 5x schnellere Deployments, 7,5x schnellere Pipelines Fanatics Einzelhandel CI-Stabilität und Migration auf GitLab CI 800 Projekte in 3 Monaten migriert, 95 % Nutzerzufriedenheit CERN Wissenschaft / Forschung Kollaboration, Codequalität und Sicherheit in globalen Forschungsprojekten 90x schnellere Job-Starts und 60x schnellere Fehleridentifikation Bitpanda Finanzdienstleistungen Skalierung von DevOps, Transparenz und schnelles Onboarding kontinuierliche Releases bis auf Stundenbasis, hohe Audit-Transparenz Ericsson Telekommunikation GitOps-gestützte Deployments für OSS/BSS 50 % schnellere Deployments und 10x mehr Testszenarien Chefkoch Technologie Toolchain-Konsolidierung und Effizienzsteigerung 40 % schnellere Deployment und 30 % frühere Bug-Erkennung Hemmersbach IT-Dienstleistung Migration und Skalierung von DevOps 60 % mehr Builds pro Tag und 30 automatisierte Deployments täglich

Weitere Erfolgsgeschichten unserer Kunden findest du auf dieser Übersichtsseite!

Für wen ist GitLab geeignet?

GitLab ist besonders für Unternehmen geeignet, die mehr brauchen als reine Quellcodeverwaltung. Seine Stärken spielt die Plattform vor allem dort aus, wo Entwicklung, Sicherheit und Betrieb enger miteinander verzahnt werden sollen – etwa in Enterprise-Umgebungen mit hohen Anforderungen an Compliance, Governance und Nachvollziehbarkeit.

Auch für DevOps- und Plattformteams sowie für Organisationen mit komplexeren CI/CD-Prozessen ist GitLab oft eine gute Wahl. Das gilt vor allem dann, wenn mehrere Einzellösungen abgelöst, Abläufe standardisiert und Entwicklungsprozesse zentraler gesteuert werden sollen.

GitLab oder GitHub: Wann sprechen die Erfahrungen eher für GitLab?

Der Unterschied zwischen GitLab und GitHub liegt vor allem im Plattformansatz. GitLab ist häufig die bessere Wahl, wenn Unternehmen CI/CD, Security, Governance und Deployment-Prozesse möglichst eng in einer Lösung abbilden möchten. Gerade bei Toolchain-Konsolidierung, Self-Hosting und integrierten DevSecOps-Prozessen zeigt die Plattform ihre Stärken.

GitHub kann mit der Open-Source-Ausrichtung, Reichweite und einer besonders starken Marketplace- und Integrationslandschaft aufwarten. Wer also eine möglichst integrierte DevSecOps-Plattform sucht, findet in GitLab oft den passenden Ansatz. Wer primär an Open-Source-Projekten arbeitet, ist mit GitHub unter Umständen näher an den eigenen Anforderungen.

Fazit

GitLab ist weit mehr als ein Tool für Quellcodeverwaltung. Die Plattform spielt ihre Stärken vor allem dort aus, wo Unternehmen Entwicklung, Sicherheit und Betrieb enger zusammenführen, ihre Tool-Landschaft konsolidieren und Prozesse über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg stärker standardisieren möchten.

Genau das zeigen auch die Case Studies aus Deutschland und der DACH-Region: von schnelleren Releases über effizientere CI/CD-Prozesse bis hin zu mehr Transparenz, Sicherheit und Compliance. Gleichzeitig ist GitLab nicht für jedes Setup automatisch die beste Wahl. Wer vor allem eine besonders einfache Oberfläche, einen sehr niedrigen Einstieg oder eine maximal große Open-Source-Community sucht, sollte die Plattform sorgfältig einordnen. Für Unternehmen mit komplexeren Anforderungen und einem klaren Fokus auf integrierte DevSecOps-Prozesse kann GitLab in der Praxis jedoch ein erheblicher Hebel sein.