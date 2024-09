Die GitLab Community Edition wurde bei NVIDIA auf ähnliche Weise eingeführt. Während GitLab 2016 intern eingeführt wurde, ist die allgemeine Übernahmequote in die Höhe geschnellt, und die Lösung wird nun vollständig unterstützt. Als das Tool von mehr Personen genutzt wurde, wurde deutlich, dass die Integrationsmöglichkeiten, die Skalierbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit von GitLab den anderen Tools weit überlegen sind. „GitLab ist der einzige Git-Server, der uns diese Funktionen wirklich bietet. Ich glaube, das war ein großer Vorteil für uns als Administrator(inn)en“, berichtet Sage.

GitLab Geo ist besonders wichtig, um verteilte Teams in die Lage zu versetzen, effizient und effektiv zu arbeiten. GitLab Geo reduziert den Zeitaufwand – und den Stress – der verteilten Entwicklungsteams von NVIDIA beim Klonen und Verwalten von Projekten. „GitLab ist im Hinblick auf die Skalierbarkeit kontinuierlich besser geworden. Die Lösung lässt sich inzwischen viel besser auf mehr Knoten verteilen. Mit Geo können wir jetzt innerhalb eines Rechenzentrums skalieren … Wir haben eine Reihe von Knoten im Einsatz, die sich die Last teilen, was für die Benutzer(innen) unsichtbar ist. Zusätzlich wird weiter an den Bereichen Skalierbarkeit, Fehlertoleranz und Hochverfügbarkeit gearbeitet“, erzählt Sage. „Wir führen inzwischen Upgrades ohne jegliche Ausfallzeiten durch. All das waren wirklich großartige Verbesserungen am Produkt, die die Ausführung und Verwaltung in großen Bereitstellungen erleichtern.“

Mit GitLab Geo kann NVIDIA mühelos weltweit agieren und Dienste für die internationalen Teams des Unternehmens bereitstellen. Mit den schreibgeschützten Mirrors von GitLab Geo kann das Unternehmen Daten in der Nähe der Benutzer(innen) speichern. So müssen diese nicht stundenlang darauf warten, dass große Repositories heruntergeladen werden, um an ihnen zu arbeiten.

Das Endziel besteht darin, Entwickler(inne)n eine dedizierte, skalierbare Erfahrung zu bieten – und zu verhindern, dass Benutzer(innen) auf alle Server gleichzeitig zugreifen. Das Unternehmen baut derzeit weitere Niederlassungen auf, und mit den Hochverfügbarkeitsfunktionen von GitLab Geo können sich die Teams auf alle Notfallwiederherstellungsanforderungen vorbereiten und ihre Verfügbarkeit aufrechterhalten.

GitLab bietet auch ein größeres Maß an Transparenz als andere Tools. „Die Tatsache, dass unser Entwicklungsprozess so transparent abläuft, ist beeindruckend. Damit konnte ich relativ schnell auf den neuesten Stand kommen. Außerdem verstehe ich, wie das Produkt intern funktioniert, und kann Fehler selbst beheben“, sagt Herlihy.