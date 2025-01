Die DevSecOps-Teams am CERN haben noch nicht damit begonnen, die KI-Funktionen in der Plattform zu testen, aber Trobo sagt, dass man gerne bald damit beginnen möchte. „Ich höre, wie die Entwickler(innen) darüber sprechen. Sie fragen mich, wann sie die KI-Funktionen in GitLab nutzen können“, ergänzt er. „Wir wissen, dass KI unserer Community helfen wird, besseren Code zu erstellen.“

Mit den Tools von GitLab Duo wie Testgenerierung, Codeerläuterung und Behebung von Sicherheitslücken, erklärt Trobo, können seine Teams Effizienz gewinnen sowie Geld sparen und müssen weniger Zeit für sich wiederholende Aufgaben aufwenden, die sie stattdessen für die Entwicklung innovativer Software nutzen können. „In GitLab Duo kannst du deinen Code im laufenden Betrieb bearbeiten, wodurch du erheblich an Geschwindigkeit gewinnst“, erklärt er. „Wenn du in der Entwicklung etwas hast, das dir über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg helfen kann, ist das ein großer Gewinn an Effizienz. Es macht die Arbeit der Entwickler(innen) einfacher.“

„Hier gibt es den klaren Wunsch, künstliche Intelligenz einzusetzen“, sagt Trobo. „Das CERN ist eine der fortschrittlichsten wissenschaftlichen Organisationen und für den Einsatz modernster Technologien bekannt. Wir müssen bei der Nutzung von KI an vorderster Front stehen.“

Die Mitglieder des CERN-Teams sehen in GitLab einen Schlüsselpunkt für Entwicklung und Forschung, der eine effiziente Softwareentwicklung, Datenanalyse und globale wissenschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht. Aufgrund der Breite ihrer Nutzung und ihrer Vorteile erwartet Trobo, dass die Nutzung der Plattform auf jeden Fall ausgeweitet wird. „Entwickeln, überprüfen, Projekte verwalten, Tickets verfolgen, Sicherheitsscans durchführen oder bereitstellen – all das passiert in GitLab“, fügt er hinzu. „Egal, was unsere Leute tun: Sie arbeiten in GitLab. Ich sehe nicht, dass sich das so bald ändern wird.“

