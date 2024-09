HackerOne ist ein global verteiltes Unternehmen, so dass Teams aufeinander angewiesen sind, um Projekte abzuschließen. Es kam oft vor, dass ein(e) Entwickler(in) in den Niederlanden an Code arbeitete, an dem dann jemand in Nordamerika weiterarbeitete. Lange Pipeline-Zeiten konnten Übergaben verzögern. Mitch Trale, Head of Infrastructure bei HackerOne, erklärt: „In vielen Fällen strandete ein Merge Request an einem Punkt, an dem man gerne live gegangen wäre … wenn wir schnellere Tools gehabt hätten, hätten wir es veröffentlichen können.“

HackerOne nutzte separate Tools für die Codeversionskontrolle und die kontinuierliche Integration. Als HackerOne größer wurde und das Engineering-Team von 10 auf 30 Mitglieder wuchs, stellte Mitch fest, dass diese Tools „erheblich eingeschränkt waren … ein Beispiel dafür ist allein die Zeit, die nötig war, um eine einzige Pipeline in unserem alten System auszuführen. Dadurch wurde es irgendwie unerschwinglich, dies häufig zu tun“, sagt Trale. „Also begannen die Entwickler(innen), diese Einschränkungen zu umgehen. Wir haben nachgelagerte Nebenwirkungen erzeugt, also mussten wir uns damit dann separat auseinandersetzen.“ Das Team benötigte ein Tool, das mit der Entwicklung von HackerOne wachsen konnte und in der Lage war, mehrere Projekte zu verwalten, die mehrere Teams betreffen würden.

Bei der Auswahl neuer Software-Tools waren für das Team vor allem die Geschwindigkeit der Entwicklung und der Bereitstellung sowie die Zufriedenheit der Entwickler(innen) wichtig. „Wir optimieren für zufriedene Entwickler(innen), wo immer es möglich ist. Bessere Tools helfen uns dabei, mehr zu automatisieren, was zu einem besseren Durchsatz und einer höheren Qualität führt“, erklärt Trale. Das Team benötigte eine Plattform, die die Entwicklererfahrung von Anfang bis Ende, also von der Entwicklung bis hin zur Bereitstellung, verbesserte.