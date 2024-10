GitLab facilite la planification et la gestion des portefeuilles à l'aide des epics, des groupes (programmes) et des jalons, qui vous permettent d'organiser et de suivre les progrès. Quelle que soit votre méthodologie, en cascade ou selon les pratiques DevSecOps, l'approche simple et flexible de la planification proposée par GitLab répond aux besoins de tous, des petites équipes comme des grandes entreprises. GitLab aide les équipes à organiser, planifier, coordonner et suivre leurs projets, assurant ainsi qu'elles se concentrent sur les bonnes tâches au bon moment. Avec les tickets, la plateforme offre une visibilité et une traçabilité complètes tout au long du cycle de développement logiciel, de l'idée à la mise en production.