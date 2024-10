GitLab permet aux équipes de développement de tirer pleinement parti de l'intégration continue, en automatisant les compilations ainsi que les processus d'intégration et de vérification de leur code. Les fonctionnalités avancées de CI de GitLab permettent de réaliser des tests automatisés, des tests statiques et dynamiques de sécurité, ainsi que des évaluations de la qualité du code, offrant ainsi aux développeurs et testeurs des retours rapides sur la qualité de leur code. Grâce à des pipelines qui permettent des tests simultanés et une exécution parallèle, les équipes obtiennent rapidement des informations clés sur chaque validation, ce qui leur permet de livrer du code de meilleure qualité plus rapidement.