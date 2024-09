Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass die Softwareentwicklungsteams bei Lockheed Martin zahlreiche Versuche unternommen hatten, Code-Repositorys einzurichten, die es den Entwickler(inne)n ermöglichen sollten, den Code programmübergreifend wiederzuverwenden – aber diese Repos wurden selten oder gar nicht genutzt, weil sie nie in die zahlreichen Umgebungen integriert waren, in denen die Teams die Software tatsächlich entwickelten. Das bedeutete, dass die Entwickler(innen) ohne eine solide Umgebung für die Zusammenarbeit immer wieder bei Null anfangen mussten und der Code in den Repositorys einfach „vor sich hin vegetierte“, sagt Hohn.

Nachdem Lockheed Martin die Plattform von GitLab auf breiter Basis eingeführt hatte, wurde die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung von Software problemlos in den täglichen Betrieb integriert.

„GitLab hat unsere Herangehensweise an wiederverwendbare Software komplett verändert, weil der Ort, an dem wir Software entwickeln, jetzt auch der Ort ist, an dem Andere diese Entwicklung teilen, dazu beitragen und sich daran beteiligen können“, sagt Hohn. „Jetzt haben alle unsere Programme Zugang zu einer hochwertigen Softwareentwicklungsumgebung.“

Diese Entwicklungsumgebung kommt direkt den Kund(inn)en von Lockheed Martin zugute. Ein Team, das an einem Programm für das US-Verteidigungsministerium arbeitete, konnte durch den Einsatz von GitLab-Pipelines mit Container-Builds die Build-Zeiten von 12 Stunden auf 4 Stunden reduzieren. Dadurch konnte das Programm 16 statt 4 Builds pro Nacht durchführen, was die Testhäufigkeit und die Softwarequalität erhöhte. Insgesamt stieg die Erfolgsquote der Builds von 60 % auf 90 %. Infolgedessen erhalten die Kund(inn)en die neuen Funktionen schneller und in besserer Qualität.