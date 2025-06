Für das Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass Opigno nicht nur reibungslos funktioniert, sondern auch stets mit den neuesten Funktionen aktualisiert wird und sämtliche Kundenanforderungen erfüllt.

Dem stand eine fragmentierte Toolchain (nur in englischer Sprache verfügbar) im Weg, die zu zusammenhanglosen Prozessen und einer eingeschränkten Sichtbarkeit der CI/CD-Pipelines führte. Da nur zwei Entwickler(innen) Support-Leistungen für eine Plattform anbieten konnten, die von Millionen von Menschen genutzt wird, war das DEvSecOps-Team von Connect-i von der Vielzahl der zeitaufwändigen manuellen Aufgaben schlicht überfordert. Die Entwicklung und Bereitstellung von Updates war langsam, mühsam und fehleranfällig, was es schwierig machte, die Unternehmensplattform wettbewerbsfähig und das Hauptprodukt stets auf dem neuesten Stand zu halten. Als Unternehmen, das geschäftskritische Software für Weltkonzerne bereitstellt, musste Connect-i diese Fähigkeitslücke im Hinblick auf die Erwartungen seiner Kunden dringend schließen.

2022 führte das Unternehmen schließlich die Community Edition der DevSecOps-Plattform von GitLab ein und vollzog damit den Wechsel von einem komplizierten Tool-Flickwerk, das das Packagist-Repository, Bitbucket und Jenkins beinhaltete. Durch diese Konsolidierung auf eine einzige Plattform konnten die Entwicklungsprozesse sofort optimiert und Probleme bei der Integration nachhaltig beseitigt werden.

Im Jahr 2023 erfolgte dann ein Upgrade auf GitLab Premium, sodass das Unternehmen nun von noch mehr Funktionen und Möglichkeiten profitieren konnte, z. B. von Kundensupport-Services, verbesserten Sicherheits- und Kontrollfunktionen und einem zusätzlichen Funktionsumfang für das Projektmanagement. Dieser Schritt ermöglichte es dem Unternehmen, seine Effizienz zu steigern, Zeitverschwendung zu vermeiden und sicherzustellen, dass eines der Hauptaugenmerke bei der Entwicklung von Anfang an auf dem Thema Sicherheit liegt. Außerdem konnte das Unternehmen dadurch die sicherheitsbezogene Workload um 30 % reduzieren.

„Die Qualität unserer Software hat sich erheblich verbessert“, erläutert Axel Minck, CEO von Connect-i. „Dadurch, dass wir nun alles – das Programmieren, die Tickets, CI/CD und Tests – an einem Ort abbilden können, geht uns die Arbeit um 30 % bis 40 % schneller von der Hand. So konnten wir die Zusammenarbeit erleichtern (nur in englischer Sprache verfügbar), Fehler reduzieren und können nun auch Updates schneller veröffentlichen, insbesondere für unsere Enterprise-Version, bei der Qualität und Geschwindigkeit von größter Bedeutung sind.“

Mithilfe von GitLab konnte Connect-i in zwei aufeinanderfolgenden Versionen von Opigno neue Funktionen erstellen. Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Veröffentlichung einer weiteren Hauptversion, die von Grund auf mit der DevSecOps-Plattform erstellt wird. „Wir verwalten den gesamten Entwicklungszyklus in GitLab – alles von der Programmierung bis hin zu den Überprüfungen, der Qualitätskontrolle, Dokumentation und benutzerdefinierten CI/CD-Pipelines mit Linting-Codeanalyse und -Tests“, ergänzte Minck. „GitLab war für die Transformation dieses Produkts von entscheidender Bedeutung, da wir so die volle Kontrolle über jeden Aspekt bei der Entwicklung erhalten und konsequent eine hohe Qualität sichergestellt ist.“

Ferner betonte er, dass sein Team seine Software nun schneller und effizienter entwickeln kann, da dank der Automatisierung manuelle Aufgaben, die früher viele Tage dauerten, jetzt innerhalb von Stunden erledigt werden. Außerdem ist Connect-i dank dem integrierten Container-Scanning sowie statischen und dynamischen Anwendungssicherheitstests inzwischen zuversichtlicher, dass sein Code wirklich sicherer ist.

„Die Zentralisierung unserer Workflows in GitLab hat zweifellos unnötige Kontextwechsel und den Wasserkopf der Toolchain beseitigt“, erläuterte Minck. „All dies spielt eine wichtige Rolle, wenn Sicherheitslücken frühzeitig erkannt werden sollen – sowohl im Code als auch in der Infrastruktur. Das ist wichtig für uns und unsere Unternehmenskunden, die eine sichere Software erwarten, die sämtliche Compliance-Anforderungen erfüllt.“