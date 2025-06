Una collaborazione efficace è essenziale per qualsiasi team di sviluppo software, che sia composto da due o 2.000 persone. Inoltre, è fondamentale non solo per la soddisfazione degli sviluppatori, ma anche per trattenere in azienda e attirare i migliori talenti.

Avere un livello maggiore di trasparenza, insieme a strumenti integrati per il monitoraggio, la pianificazione e la documentazione dei ticket, ha contribuito a colmare il divario tra sviluppatori, tecnici della sicurezza e persino project manager. E questo non si limita al lavoro su Opigno: influenza tutto il software sviluppato dall'azienda.

Usando la piattaforma DevSecOps di GitLab, Connect-i ha anche favorito il lavoro di squadra non solo tra i suoi tecnici, ma anche tra le persone in diversi reparti. Nonostante il suo team DevSecOps principale sia piccolo, collabora con gli esperti di prodotto, i project manager, il reparto vendite e persino i partner esterni. Grazie a GitLab tutti questi collaboratori possono contribuire allo sviluppo in modo più semplice, nuovi soggetti hanno potuto entrare in gioco e gli sviluppatori sanno esattamente cosa è necessario fare.

Ciò ha fatto una grande differenza non solo per la creazione di software, ma per l'azienda nel suo complesso.

"La qualità del nostro software è migliorata sensibilmente, e in parte ciò è direttamente correlato alla nostra capacità di collaborare", afferma Minck. "La piattaforma unificata di GitLab ha reso molto più facile per gli sviluppatori collaborare sul codice, monitorare i progressi, esaminare le richieste di merge e condividere i feedback, tutto in un unico posto. Ora tutti hanno visibilità sulla pipeline, e questo incoraggia una comunicazione più aperta ed efficiente."

"Questo cambiamento ha avuto un grande impatto sui team interfunzionali", afferma il CEO. "Grazie alla migliore collaborazione, le decisioni vengono prese più velocemente, i blocchi vengono risolti più rapidamente e c'è una comprensione condivisa delle priorità. Di conseguenza, i cicli di sviluppo sono più prevedibili, ci sono meno sorprese durante il deployment e ci si coordina meglio durante l'invio degli aggiornamenti alla produzione."

Questa collaborazione, insieme a una maggiore efficienza, sicurezza e facilità di rispetto delle norme, sta dando un vantaggio a tutta Connect-i.

"Ciò significa un software migliore, una consegna più rapida e team più felici", afferma Minck. "Ora possiamo rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti, riduciamo le rielaborazioni e rafforziamo la fiducia tra i reparti. In definitiva, questa soluzione ci rende più produttivi e ci aiuta a offrire più valore ai nostri clienti. In un settore in cui si aspettano sia innovazione che affidabilità, GitLab ci aiuta a soddisfare queste aspettative e a distinguerci dalla concorrenza."