El objetivo es tener un tiempo de disponibilidad del 100 % y los equipos de desarrollo lo han conseguido con GitLab. «Diría que en los últimos seis meses el modelo de GitLab HA ha estado muy cerca del 100 %… y nunca ha tenido tiempos de inactividad, lo cual es impresionante», agregó Herlihy. «En cuanto a Geo, hay más uso del que pensaba».

La transparencia de GitLab en la comunicación, e incluso las fallas, ha creado un entorno seguro para los equipos de desarrollo de NVIDIA. No es ningún secreto que el software no es fiable el 100 % del tiempo. Sin embargo, GitLab indica rápidamente los problemas y los soluciona aún más rápido. «Cuando tenemos un problema, podemos solucionarlo. Podemos obtener ayuda, no tenemos que esperar tres años para que alguien de la comunidad decida enviar un parche», dijo Sage. «Contar con un buen equipo de asistencia ha sido muy importante para nosotros».

La apertura de GitLab también se ha apreciado en la cultura de la empresa. No solo en la forma en que se gestiona la herramienta, sino en cómo una comunicación clara mejora los procesos, tanto de manera interna como para el cliente. «Hemos tenido directores sénior que utilizan GitLab como ejemplo de por qué queremos transparencia, cómo usar la transparencia y cuánto ayuda a las personas», afirmó Sage. «Nuestra alta gerencia nota la forma en que gestionan ese tipo de cosas, y nos recomiendan que intentemos copiar algo de eso en nuestras aplicaciones y herramientas internas».

El próximo gran paso de NVIDIA con GitLab es seguir adelante con las estrategias de planificación de recuperación ante desastres. «La recuperación ante desastres es nuestro plan mediante Geo. Intentamos que sea mucho más fácil, no tanto la conmutación por error automatizada, sino que la parte de recuperación de desastres de Geo funcione con mucha facilidad», dijo Herlihy.