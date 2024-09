Como empresa de telecomunicaciones líder en Europa, Deutsche Telekom comprende la importancia de DevOps para impulsar la eficiencia en el ciclo de vida de desarrollo del software. «Desde luego que DevOps no se trata solo de la herramienta, sino también de la mentalidad, la cultura y la forma en que las personas trabajan juntas», dice Thorsten Bastian, empresario de CI/CD Hub de Telekom IT. Las metodologías de DevOps se han convertido en una piedra angular de los esfuerzos de Deutsche Telekom para agilizar el desarrollo de software y reducir las tareas manuales, romper los silos, aumentar la colaboración y la productividad, y acelerar el tiempo de de llegada al mercado.

Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Durante varios años, a medida que Deutsche Telekom pasó de un enfoque en cascada a una metodología ágil, diferentes equipos de desarrollo de software dentro de la empresa comenzaron a considerar cómo aprovechar la automatización, la integración continua y la entrega continua (CI/CD), pero la adopción fue irregular al principio. Debido a que los equipos usaban diferentes herramientas para la automatización, no había una fuente única de la verdad para compartir o colaborar en el código.

Telekom IT, una división de Deutsche Telekom que diseña, desarrolla y ejecuta sistemas de TI para la empresa, vio la necesidad de contar con una plataforma centralizada donde los desarrolladores pudieran compartir código y aprovechar un conjunto común de funcionalidades para la automatización y la CI/CD. «Necesitábamos reducir las tareas manuales para que las personas pudieran centrarse realmente en actividades más complejas en partes innovadoras de todo el proceso de desarrollo», dice Bastian.

Norman Stamnitz, gerente de producto del conjunto de herramientas de CI/CD de Telekom IT, que se basa en GitLab, explica que un proceso de selección impulsado por el usuario finalmente los llevó a GitLab. «Como parte de todo el enfoque ágil y de DevOps, no queríamos que la decisión la tomaran los directivos», dice Stamnitz. «Queríamos que las personas que luego usarían la plataforma decidieran lo que les resultara más adecuado. Así es como llegamos a GitLab». Stamnitz y su equipo comenzaron con el nivel Premium de GitLab, ya que querían tener acceso a funcionalidades de nivel empresarial, como la asistencia prioritaria.

Telekom IT priorizó garantizar que todos los desarrolladores o ingenieros de DevOps dentro de Deutsche Telekom pudieran usar GitLab. El conjunto de herramientas de CI/CD debía ser accesible en cualquier tipo de computadora portátil, sin necesidad de registrarse para obtener una cuenta separada o completar un formulario de pedido complicado. «Después de que el sistema se pusiera a disposición, solo hicimos un poco de publicidad en las comunidades internas, y después de eso se ejecutó por sí mismo», dice Stamnitz. «En muy poco tiempo tuvimos más de 1000 usuarios en la plataforma, y eso fue sin ningún requisito de gobernanza de TI o similar. Nuestro conjunto de herramientas de CI/CD con GitLab en su núcleo se extendió rápidamente gracias al boca a boca».

Y no fueron solo los proyectos y usuarios de Telekom IT los que se trasladaron a GitLab, otras unidades de TI de la empresa también decidieron desconectar sus propios sistemas de CI/CD (algunas ya utilizaban GitLab; otras, herramientas diferentes) y migrar a la instancia central de GitLab Premium de Telekom IT.

Ahora, dos años y medio después, Telekom IT tiene más de 13 000 usuarios activos de toda la empresa en GitLab, y aproximadamente el 75 % de los programas ágiles de la empresa utilizan el conjunto de herramientas de CI/CD de Telekom IT. Los comentarios de los usuarios han sido increíblemente positivos, dice Stamnitz. «Siempre están muy agradecidos de que ofrezcamos la plataforma y de que no tengan que mantenerla ellos mismos: simplemente está ahí y funciona. Creo que la experiencia para los desarrolladores es bastante buena».

Parte de esta experiencia mejorada del desarrollador es un cambio hacia la «fuente interna»: una cultura de intercambio de código y conocimiento dentro de la organización. «Antes de comprar GitLab Premium, era difícil encontrar una manera de facilitar el intercambio de código entre los diferentes departamentos de la empresa. Por supuesto, teníamos varios repositorios de código, como Git o Subversion, pero el intercambio de código siempre fue un problema», dice Stamnitz. «La gente decía: ‘Seguro que esto ya se desarrolló cientos de veces, pero no puedo acceder al código fuente’. Eso cambió con nuestra instalación central de GitLab, porque ahora todos alojamos nuestro código fuente, más o menos, en la misma plataforma. Todos pueden verlo y participar».