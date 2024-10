A Moneyfarm já estava familiarizada com o GitLab porque a equipe executava a versão self-managed internamente na sua rede privada. Em janeiro de 2020, Blanco, Faulkner e a equipe iniciaram o processo de migração de todo o seu código do Concourse para o GitLab na nuvem. A equipe integrou o GitLab à implantação da AWS com um script personalizado que é executado no pipeline e libera o contêiner para a produção. A migração foi concluída, e a equipe transferiu entre 80 e 1.000 pipelines relacionados às tarefas mais importantes para o GitLab. A migração completa para o GitLab levou cerca de quatro meses para ser concluída.

A mudança para o GitLab "tornou as coisas um pouco mais simples, pois temos uma ferramenta a menos para gerenciar", diz Blanco. A proposta de valor da Moneyfarm é clara, ele diz: "Oferecemos valor quando colocamos software na frente dos nossos clientes. Ter a infraestrutura e uma ferramenta que (opera) perfeitamente significa que os desenvolvedores podem se concentrar apenas em criar recursos e códigos que funcionem. Temos uma ferramenta que possibilita isso na produção (agora), e isso fez a diferença."

Com o GitLab, a Moneyfarm:

Reduziu a duração do ciclo entre a ideia e a produção de 45 para 13,5 minutos

Melhorou as relações de trabalho entre desenvolvedores e partes interessadas

Ativou um autoatendimento bastante aprimorado para desenvolvedores

Alcançou um tempo previsível no processo de implantação

Dobrou o número de implantações de 18 para 35 por semana

Aumentou a produção de código

E, simplesmente, menos tempo é gasto esperando. "Com o GitLab, vamos do teclado do desenvolvedor para o ambiente de cliente muito mais rapidamente", disse Faulkner. "Antes, os desenvolvedores ficavam sentados assistindo a uma barra de progresso no Concourse, com uma parte interessada atrás deles. Não me lembro disso acontecer desde que migramos para o GitLab."

Mas também há outros resultados menos concretos. A melhoria na colaboração levou a conversas de brainstorming inéditas para a equipe da Moneyfarm. "Essas conversas não teriam acontecido antes e agora acontecem. Isso, por sua vez, espalha conhecimento, que nos ajuda a entender melhor a ferramenta e como usá-la melhor", explica Blanco.

E, por último, a equipe da Moneyfarm ficou positivamente surpresa ao descobrir que o custo do GitLab é quase o mesmo do que era gasto em self-hosting e gerenciamento local com a ferramenta anterior. Porém, o GitLab oferece a vantagem de não precisar de uma equipe dedicada para gerenciá-lo e mantê-lo.