Muitos dos clientes da CARFAX interagem com a empresa de forma online, por isso, ela depende de software para manter e expandir o relacionamento com os clientes e ficar à frente da concorrência. Para isso, a empresa precisa criar software novo, inovador e seguro com eficiência e segurança, além de novos recursos para seus produtos de software mais populares. Ao longo dos anos, as equipes de desenvolvimento da CARFAX acumularam uma cadeia de ferramentas de DevOps que não atendia a todas as necessidades da empresa e, pior ainda, gerava novos desafios.

"Estávamos gastando muito tempo e orçamento com aquisição e manutenção da nossa cadeia de ferramentas, que já contava com 12 ferramentas", diz Mark Portofe, Diretor de Engenharia de Plataformas da CARFAX. "Precisávamos reduzir ao máximo a manutenção da cadeia de ferramentas para que nossas equipes pudessem se concentrar na criação de novos recursos, em vez de no gerenciamento dessas ferramentas."

Além das preocupações com eficiência e produtividade, as equipes de desenvolvimento da CARFAX precisavam de uma solução para identificar vulnerabilidades mais cedo no ciclo de vida do desenvolvimento de software. Os problemas que surgiam durante as análises manuais periódicas, em vez de serem detectados durante o processo de desenvolvimento, estavam custando tempo e dinheiro à empresa. A CARFAX queria reverter isso.