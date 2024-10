Com as correções enviadas por upload com sucesso para os sistemas da espaçonave, Odysseus operou na superfície lunar por sete dias, a duração esperada da missão. Agora com uma missão lunar bem-sucedida na conta, a Intuitive Machines está focada no lançamento de uma segunda espaçonave no final de 2024. Como o processo de desenvolvimento funcionou muito bem com Odysseus, Blakeslee diz que planejam usar a mesma configuração.

"Temos menos de um ano entre as missões lunares, então só é possível nos prepararmos se usarmos o que já temos como base", diz ele. "Esta próxima espaçonave é uma evolução da primeira missão, então não vamos mudar as ferramentas e, certamente, não planejamos começar do zero com a plataforma de DevSecOps. Vamos continuar usando o que deu certo."

A Intuitive Machines é uma das três empresas que a NASA escolheu para realizar estudos de um ano focados no desenvolvimento de um projeto preliminar e um protótipo para um veículo para terreno lunar ("LTV") e espera que seu trabalho lunar continue além das duas aeronaves. Este LTV deve fazer parte das missões Artemis, que levarão os humanos de volta à Lua. A NASA escolherá uma ou mais das três empresas para construir um LTV e, em seguida, testar seu desempenho e segurança. Espera-se que o veículo possa trabalhar por pelo menos 10 anos na superfície lunar em temperaturas extremas, transportar dois astronautas e usar um braço robótico. A primeira missão Artemis deve ser lançada em 2029.

"Se a NASA nos escolher para construir o LTV, certamente construiremos os sistemas usando o GitLab, pois isso funcionou muito bem", diz Blakeslee. "Acabamos de expandir o grupo de DevSecOps que temos atualmente. Os resultados do pouso na Lua pela primeira vez para os EUA em mais de 50 anos são incontestáveis. Então pretendo continuar usando o mesmo ecossistema."