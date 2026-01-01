Le workflow des équipes d'ingénierie et de produit s'est considérablement amélioré. Si l'équipe souhaite modifier un formulaire sur le site Web ou introduire un nouveau test A/B, elle publie simplement le code. Si le test réussit, elle peut déployer en production. « Avant GitLab, un déploiement en production pouvait prendre jusqu'à quatre jours, car nous devions impliquer de nombreuses personnes. Maintenant, il nous suffit de quelques minutes sans aucune intervention humaine. Le processus est entièrement automatisé », déclare Antoine Millet.

La technologie et le processus de déploiement avec GitLab CI appartiennent à l'équipe produit, qui est habilitée à décider de la façon dont elle déploie. « Nous avons produit le dernier composant de la CI, la partie déploiement. Nous avons créé des outils qui exécutent automatiquement le déploiement bleu/vert pour permettre aux équipes d'ingénierie de tout tester via le déploiement canari. Si le test est validé, le code est déployé en production. C'est le workflow frontend », ajoute Antoine Millet.

L'équipe d'ingénierie en fiabilité des sites (SRE) a produit de nombreux templates CI, qui ont été regroupés dans un centre de connaissances pour les équipes. Lorsqu'un nouveau développeur est embauché dans l'entreprise, il peut facilement consulter les templates. « Nous avons des ensembles de linters pour tous les langages avec des templates de l'équipe SRE. Il vous suffit de choisir le premier composant. Au milieu, vous ajoutez votre propre code, car vous savez ce que vous avez fait. La partie test est destinée à votre équipe », détaille Antoine Millet. Le déploiement est modélisé pour Nomad et Kubernetes afin d'accéder à la production.

Au cours des trois dernières années depuis l'adoption de GitLab, Antoine Millet n'a jamais reçu une seule critique à l'égard de la plateforme. GitLab a considérablement transformé la culture d'une entreprise présente sur le marché depuis 16 ans en améliorant la transparence, le workflow et le quotidien des développeurs. « Il a fallu presque un an pour que les équipes adoptent GitLab. Elles ont dû changer leurs habitudes et leur façon de travailler. Désormais, tout fonctionne très bien. À ce stade, nous avons développé un outil nommé DevHub en plus de GitLab afin de générer des statistiques et de donner un aperçu complet à la direction », conclut Antoine Millet.