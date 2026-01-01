Vous souhaitez découvrir ce que GitLab Ultimate peut offrir à votre équipe ?
Veepee a complètement restructuré son dépôt central et amélioré son déploiement et sa sécurité avec GitLab.
GitLab Enterprise a contribué à transformer la production informatique de Veepee grâce à une intégration continue (CI) améliorée, des tests automatisés et une livraison continue (CD) accélérée.
Les taux de disponibilité de Veepee ont atteint 99,98 % grâce à des boucles de rétroaction plus rapides et des déclencheurs accélérés.
Veepee, anciennement connue sous le nom de vente-privee.com, a été fondée en 2001 en tant qu'entreprise d'e-commerce spécialisée dans les ventes flash en ligne. Elle organise quotidiennement des ventes événementielles limitées dans le temps en partenariat avec des marques de premier plan. Les produits sont spécifiques et vendus à des prix fortement réduits pour des raisons commerciales ou promotionnelles.
Implantée dans toute l'Europe, Veepee incarne la transformation réussie d'une activité établie de longue date, les ventes de déstockage, grâce à un modèle d'e-commerce révolutionnaire qui a depuis été imité dans le monde entier. vpTech, la communauté technologique de Veepee, est responsable de l'activité et de la croissance de l'entreprise. L'équipe gère plus de 70 produits à l'aide d'une cinquantaine de technologies. Veepee est une entreprise européenne présente dans six pays différents qui privilégie des équipes flexibles, autonomes et multiculturelles.
L'année 2016 a marqué un tournant pour Veepee, qui a connu une expansion dans toute l'Europe. Pour anticiper les problèmes à venir, l'équipe vpTech s'est engagée à relever un défi majeur : aligner tous les systèmes legacy de Veepee et adopter un système d'information moderne et agile. Pour ce faire, l'équipe est passée de 300 à 750 personnes.
Au départ, vpTech a fait face à plusieurs défis avec son workflow de release initial. Chaque équipe travaillait avec son propre ensemble d'outils, ce qui rendait la collaboration et la contribution difficiles. Les équipes étaient frustrées de ne pas pouvoir accéder facilement aux codes et n'avaient aucun moyen de collaborer efficacement.
De plus, avec le workflow précédent, le déploiement en production était lent et fastidieux. « La situation n'était pas idéale du tout, car il était presque impossible de déployer rapidement. Seuls les cas d'urgence échappaient à l'ensemble du processus », explique Antoine Millet, Head of IT Operations chez Veepee.
vpTech cherchait un moyen de moderniser son infrastructure d'ingénierie et d'appliquer l'innersource. Parallèlement, la direction souhaitait conserver le code et les instances en interne, sans passer au cloud pour le moment. L'intégration CI était une exigence clé pour les équipes de développement.
vpTech a choisi de repartir de zéro avec ses outils et son workflow afin de moderniser les outils d'ingénierie au sein de l'entreprise et de créer un environnement unique avec des ensembles d'outils communs et des méthodologies partagées. Après une phase de recherche, vpTech a finalement adopté GitLab. « Il y a trois ans, la plus grande différence entre GitLab et GitHub était l'intégration CI native, dont nous avions vraiment besoin chez Veepee », déclare Antoine Millet.
L'équipe a adopté GitLab assez rapidement. L'objectif initial était de commencer avec 300 licences sur une période de trois ans. Cependant, les développeurs ont rapidement utilisé la plateforme et ont demandé des licences supplémentaires au cours des six premiers mois. En un an, vpTech comptait plus de 1 000 licences.
vpTech a lancé de nouvelles initiatives technologiques et de déploiement. La première initiative consistait à intégrer les développeurs à GitLab et à supprimer complètement le workflow précédent. La deuxième était d'expliquer et de diffuser la philosophie innersource : en cas de besoin, il suffit d'apporter une contribution. La troisième était de s'assurer que tout déploiement en production était accompagné de tests dans le pipeline CI de GitLab pour plus de visibilité.
Le workflow des équipes d'ingénierie et de produit s'est considérablement amélioré. Si l'équipe souhaite modifier un formulaire sur le site Web ou introduire un nouveau test A/B, elle publie simplement le code. Si le test réussit, elle peut déployer en production. « Avant GitLab, un déploiement en production pouvait prendre jusqu'à quatre jours, car nous devions impliquer de nombreuses personnes. Maintenant, il nous suffit de quelques minutes sans aucune intervention humaine. Le processus est entièrement automatisé », déclare Antoine Millet.
La technologie et le processus de déploiement avec GitLab CI appartiennent à l'équipe produit, qui est habilitée à décider de la façon dont elle déploie. « Nous avons produit le dernier composant de la CI, la partie déploiement. Nous avons créé des outils qui exécutent automatiquement le déploiement bleu/vert pour permettre aux équipes d'ingénierie de tout tester via le déploiement canari. Si le test est validé, le code est déployé en production. C'est le workflow frontend », ajoute Antoine Millet.
L'équipe d'ingénierie en fiabilité des sites (SRE) a produit de nombreux templates CI, qui ont été regroupés dans un centre de connaissances pour les équipes. Lorsqu'un nouveau développeur est embauché dans l'entreprise, il peut facilement consulter les templates. « Nous avons des ensembles de linters pour tous les langages avec des templates de l'équipe SRE. Il vous suffit de choisir le premier composant. Au milieu, vous ajoutez votre propre code, car vous savez ce que vous avez fait. La partie test est destinée à votre équipe », détaille Antoine Millet. Le déploiement est modélisé pour Nomad et Kubernetes afin d'accéder à la production.
Au cours des trois dernières années depuis l'adoption de GitLab, Antoine Millet n'a jamais reçu une seule critique à l'égard de la plateforme. GitLab a considérablement transformé la culture d'une entreprise présente sur le marché depuis 16 ans en améliorant la transparence, le workflow et le quotidien des développeurs. « Il a fallu presque un an pour que les équipes adoptent GitLab. Elles ont dû changer leurs habitudes et leur façon de travailler. Désormais, tout fonctionne très bien. À ce stade, nous avons développé un outil nommé DevHub en plus de GitLab afin de générer des statistiques et de donner un aperçu complet à la direction », conclut Antoine Millet.
