Der Workflow von Engineering- und Produktteams hat sich erheblich verbessert. Wenn das Team ein Formular auf der Website ändern oder einen neuen A/B-Test einführen möchte, veröffentlicht es einfach Code. Besteht der Test, wird in die Produktion deployed. „Vor GitLab konnte ein Produktions-Deployment bis zu vier Tage dauern, weil viele Personen eingebunden werden mussten. Jetzt dauert es wenige Minuten – vollständig automatisiert, ohne manuelle Eingriffe", erklärt Millet.

Die Technologie und der Deployment-Prozess mit GitLab CI liegen beim Produktteam, das eigenverantwortlich über das Deployment entscheidet. „Wir haben den letzten Baustein der CI, den Deploy-Teil, entwickelt. Wir haben Werkzeuge für Engineering-Teams erstellt, die automatisch Blue-Green-Deployments ausführen und alles über Canary-Deployments testen können. Ist es validiert, geht es in die Produktion – das ist der Frontend-Workflow", ergänzt Millet.

Das SRE-Team hat eine Vielzahl von CI-Templates erstellt, die als zentrales Wissenszentrum dienen. Neue Entwickler können sofort auf diese Templates zugreifen. „Wir haben Linter-Sets für alle Sprachen, vorkonfiguriert vom SRE-Team. Im Grunde wählt man einfach die erste Komponente. In der Mitte, für den Test, fügt man seinen eigenen Code ein, weil man weiß, was man entwickelt hat – der Testteil liegt beim eigenen Team", so Millet. Die Deployments sind für Nomad und Kubernetes vorkonfiguriert.

Seit der Einführung von GitLab hat Millet keine einzige Beschwerde über die Plattform erhalten. GitLab hat die Arbeitskultur eines 16 Jahre alten Unternehmens nachhaltig verändert – durch mehr Transparenz, einen verbesserten Workflow und effizientere Nutzung der Entwicklungskapazität. „Es dauerte fast ein Jahr, bis die Menschen GitLab als neue Arbeitsweise angenommen hatten. Jetzt funktioniert es sehr gut. Inzwischen haben wir ein eigenes Werkzeug namens DevHub auf Basis von GitLab entwickelt, um Statistiken zu erstellen und dem Management einen vollständigen Überblick zu geben", sagt Millet.