Airwallex tire parti de l'utilisation d'une plateforme DevSecOps complète, qui offre une collaboration plus transparente entre les équipes, ce qui permet à l'entreprise d'augmenter sa rapidité de livraison tout en étant plus rentable.

Les fonctionnalités d'automatisation des tests intégrées à GitLab jouent un rôle clé dans l'accélération du développement et du déploiement. Elles offrent aux équipes de développement et de déploiement un gain de temps de 30 à 40 minutes par tâche, indique Cathy He, Engineering Manager chez Airwallex. Lorsque vous multipliez ce chiffre par plusieurs centaines d'ingénieurs et de projets, cela représente un gain de temps énorme.

« GitLab joue un rôle important dans la réussite de notre entreprise », explique Cathy He. « Lorsque nous indiquons à un client que nous pouvons livrer plus rapidement que l'un de nos concurrents, nous avons plus de chances d'être choisis. Le délai de mise sur le marché est essentiel pour les ventes et rend nos clients plus heureux. »