Il team ha usato GitHub solo per la gestione del codice sorgente e si è affidato ad altri strumenti per integrare lo sviluppo software. Nella sua ricerca di una soluzione, sperava di trovare uno strumento che riducesse la complessità della toolchain e creasse un luogo centralizzato per trovare informazioni. Il team ha inizialmente valutato GitHub come soluzione SaaS, ma non aveva tutte le funzionalità necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

La ricerca è proseguita fino all'incontro con GitLab, che è stato ritenuto una soluzione completa per aumentare l'efficienza operativa, creare un'unica fonte di riferimento e semplificare gli strumenti. Il team si è affidato a GitLab per gestire i runner, supportare Kubernetes e usare funzionalità di sicurezza, come SAST, sicurezza dei container e gestione dei segreti. "Riducendo il numero di strumenti, abbiamo costi di manutenzione inferiori poiché non abbiamo bisogno di spendere per istanze on-premise e server fisici. Con GitLab abbiamo potuto passare facilmente al SaaS. Abbiamo anche evitato il costo dell'aggiornamento dei sistemi legacy e delle patch. Grazie a GitLab abbiamo rimosso la complessità dal nostro stack tecnologico e ora siamo più agili. Nel complesso, GitLab piace a tutti. E migliora il nostro time-to-market", racconta Caio Trevisan, responsabile dell'abilitazione DevOps.

Il team dell'istituto bancario usa GitLab per implementare autorizzazioni elevate per controllare l'accesso ai progetti e per richiedere le revisioni del codice prima del merge. "Con GitLab è più semplice gestire i privilegi e gli accessi. Possiamo inoltre contare su visibilità e osservabilità grazie all'Infrastructure as Code", spiega Caio. Con le pipeline di CI, per i team è più facile analizzare le applicazioni e avere visibilità end-to-end durante le analisi approfondite. L'Infrastructure as Code ha anche migliorato le capacità di revert e governance.