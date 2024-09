Con il SaaS GitLab Ultimate, Iron Mountain è riuscita a ridurre i costi associati alla gestione delle infrastrutture, aumentando al contempo la velocità di produzione. L'azienda ha ridotto di quasi la metà il numero di macchine virtuali (VM) on-premise, risparmiando oltre 60.000 dollari all'anno in costi di manutenzione e oltre 90.000 dollari all'anno in manodopera.

"GitLab ci ha fornito le basi e la piattaforma per abilitare il nostro Scaled Agile Framework", aggiunge Hayelom Tadesse, vicepresidente del dipartimento di tecnologia aziendale di Iron Mountain. Finalmente i nostri team IT aziendali e i principali stakeholder possono collaborare in modo efficiente".

Le epic in GitLab offrono ai team di Iron Mountain un modo per organizzare e monitorare i ticket in base a un tema strategico. I team possono usare le funzionalità delle epic per creare un modello di governance per la programmazione, che supporti iniziative di grandi dimensioni e pluriennali.

Jason Monoharan, vicepresidente della tecnologia di Iron Mountain, afferma che GitLab, come società, ha una roadmap e uno spirito di comunità in linea con le migliori pratiche Agile. "Credo che la visione di GitLab sia straordinaria: creare un ponte fra il codice e l'ambito di utilizzo. Inoltre, apprezzo il livello di investimento che continua a fare nella piattaforma e il suo lavoro incessante", afferma. Monoharan aggiunge che il team di GitLab ha collaborato a stretto contatto con Iron Mountain per definire le funzionalità prioritarie.

Il pannello unico di GitLab aiuta Iron Mountain a comprendere le esigenze in termini di capacità e consente ai team di concentrarsi sulle attività più importanti, accelerando la fornitura sicura di servizi innovativi, garantendo al contempo la sicurezza delle pipeline e migliorando la produttività.