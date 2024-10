Als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit baut GitLab Silos ab und trägt dazu bei, das Unternehmen voranzubringen. Das Team verfügt nun über einen vereinfachten Workflow, der Code-nahe Tickets, End-to-End-Transparenz sowie einfach integrierte CI umfasst und Kontextwechsel zwischen den Tools überflüssig macht.

Nebulaworks hat seinen internen, selbstverwalteten Git-Stack vollständig durch GitLab ersetzt. „Wir sind so weit gegangen, alle unsere Ressourcen in GitLab (Repositories, Gruppen, Berechtigungen usw.) mit Terraform zu definieren. Auf diese Weise wird GitLab wie jeder andere Code geändert – man erstellt einen MR, wendet ihn an und führt ihn zusammen“, erklärt Hernandez. „Es ist wirklich cool zu sehen, wie neue Mitarbeiter(innen) ihre Berechtigungen am ersten Tag über einen MR hinzufügen, und so sollte es auch sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, eine Änderung in unserer Nebulaworks-GitLab-Gruppe vorzunehmen.“

Nebulaworks entschied sich für GitLab Gold, da die SaaS-Funktionen es dem Team ermöglichten, einige lokale Rechner abzuschalten und die Vorteile eines gehosteten Angebots zu nutzen. GitLab unterstützt die Bereitstellungen in Amazon Web Services (AWS) des Unternehmens, insbesondere seine Container-Workloads, die auf Amazon EKS-Clustern ausgeführt werden.

Durch den Wechsel zu SaaS ist das Team in der Lage, seine Effizienz durch die Nutzung der GitLab-Infrastruktur zu optimieren und sich auf die Bereitstellung besserer Produkte für die Kund(inn)en zu konzentrieren. „Wir kümmern uns nicht um Sicherheitspatches oder Upgrades auf neue Versionen für neue Funktionen. All diese Punkte übernimmt GitLab“, so Hernandez. „Jetzt konzentrieren wir uns darauf, unser Entwicklungsteam als Ganzes über alle benötigten Dienste und Funktionen hinweg zu unterstützen. Mit Gitlab können wir uns darauf konzentrieren, anstatt uns mit der Wartung zu befassen.“

Da das Entwicklungsteam für verschiedene Kund(inn)en mit vielen unterschiedlichen Tools arbeitet, muss es sich auf die Leistungsbeschreibung konzentrieren. Das Team misst den Erfolg daran, was bereitgestellt wird und wie lange die Bereitstellung dauert. Das erfordert ein zuverlässiges Tool, das mit einer Vielzahl anderer Tools zusammenarbeiten kann. „Mit GitLab stellen wir alle zwei Wochen in der Produktivumgebung bereit. Das ist eine geschäftliche Anforderung. So wollen wir es machen. Das ist einfach für uns. Das bedeutet wenig Stress. Wir testen Bereitstellungen detailliert und lassen sie in der Entwicklungs- und Staging-Phase reifen, bevor sie in die Produktivumgebung übergehen“, erläutert Hernandez.

Das Entwicklungsteam von Nebulaworks ist nicht das einzige, das GitLab verwendet. Um die Koordination zwischen der Marketing- und der Engineering-Gruppe zu verbessern, arbeitet das Content-Marketing-Team in GitLab zusammen. Das Unternehmen hatte geplant, Inhalte für die technische Beratung zu erstellen, und GitLab bot eine einfache Möglichkeit, eng mit dem Entwicklungsteam zusammenzuarbeiten, um qualitativ hochwertige Inhalte zu generieren. Beide Teams kommunizieren über GitLab-Tickets und -Boards, und Inhalte werden mittels Merge Requests zur Webseite hinzugefügt.

„Als wir uns entschieden, in das Content-Marketing zu investieren, wussten wir, dass wir eine Lösung finden mussten, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Marketing und Entwicklung ermöglicht. Die Einfachheit der Funktionen von GitLab machte dies für uns möglich“, sagte Anne Lin, Marketing and Brand Manager. „Das Marketingteam hat den Workflow des Entwicklungsteams mithilfe von Ticketverfolgung, Kanboards und Merge Requests schnell übernommen, um im Hinblick auf die Content-Produktion zusammenzuarbeiten. Durch die Nutzung desselben Workflows konnten die beiden Teams Transparenz schaffen und Vertrauen in die gegenseitige Arbeit gewinnen.“

Die Verwendung von GitLab bedeutet, dass die Teams asynchron arbeiten können. Die Arbeit im Homeoffice ist bei Nebulaworks optional. Da das Unternehmen die Arbeit im Homeoffice eingeführt hat, verläuft die Zusammenarbeit reibungslos. „Wir sind nicht aus dem Takt geraten. Die Art, wie wir mit unseren Kund(inn)en zusammenarbeiten, wie wir mit unseren Kund(inn)en arbeiten und wie wir an Projekten arbeiten – dieser Workflow hat sich nicht geändert“, sagte Patrick Collins, VP Sales and Customer Success. „Es war ein großer Erfolg, diesen Prozess in Gang zu setzen und von einer großen Gruppe, die im Büro arbeitete, vollständig zum Homeoffice zu wechseln.“