Die neue Plattform ist zum Kern von Prozess- und Workflow-Verbesserungen geworden und unterstützt inzwischen mehr als 200 Entwickler. „Mit GitLab bieten alle Freigabeprozesse und Code-Review-Mechanismen genau die Funktionen, die wir brauchen. Es passt perfekt zu unseren Anforderungen", sagt Teodor Coman, Frontend Technical Director bei EveryMatrix. „GitLab CI/CD ist der Kern unserer Betriebsabläufe."

Teams können Pipelines einrichten und Deployments mit deutlich mehr Kontrolle verwalten. Die Workflow-Freigabe- und Peer-Review-Funktionen von GitLab kommen dem Team zugute. EveryMatrix schätzt GitLabs Transparenzkultur und das Bekenntnis zur Open-Source-Philosophie. Vorfälle und Updates werden transparent kommuniziert. Die Ergebnisse: 50 % Nutzerwachstum von 200 auf 300 in einem Jahr, 25 % jährliches Projektwachstum und über 42 % jährliches Wachstum bei Pipelines – mit über 250.000 Pipelines pro Jahr.

„Bei GitLab geht es nicht nur um Werkzeuge, sondern auch um die Unternehmenskultur. Bei einem Vorfall erhalten wir Antworten auf sehr transparente Weise. Das ist auch für unsere Kultur hier wichtig. Wir arbeiten mit Spielern. Wenn Spieler das Gefühl haben, dass man nicht transparent ist, wenden sie sich ab. Vertrauen ist entscheidend", so Campuzano.