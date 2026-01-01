Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
Bei der Entscheidung für eine DevOps-Plattform setzten die Entwicklungs- und Infrastrukturverantwortlichen bei EveryMatrix auf GitLab Self-Managed Premium.
Der Full-Service-B2B-Gaming-Plattformanbieter wollte schnellere Iterationen und bessere Kontrolle über Open-Source-Innovation.
Bei GitLab geht es nicht nur um Werkzeuge, sondern auch um die Unternehmenskultur. Bei einem Vorfall erhalten wir Antworten auf sehr transparente Weise. Das ist auch für unsere Kultur hier wichtig. Wir arbeiten mit Spielern. Wenn Spieler das Gefühl haben, dass man nicht transparent ist, wenden sie sich ab. Vertrauen ist entscheidend.
EveryMatrix bietet eine API-basierte B2B-Produktsuite für Casino, Sportwetten, Zahlungen und Affiliate-Management in stark regulierten Branchen weltweit. Das Angebot umfasst die Bereitstellung von Inhalten, Wettquoten und Ergebnissen sowie Transaktionsunterstützung für Echtzeit-Abrechnungen, Analysen und Risikomanagement – alles auf einer Plattform mit integriertem Spielerschutz. Ein dediziertes Infrastrukturteam ist für Governance und die Einhaltung regionaler und lokaler Vorschriften verantwortlich. Dienste können als eigenständige oder integrierte Lösungen bereitgestellt werden. EveryMatrix-Lösungen decken mehr als 125 Sport- und virtuelle Sportarten ab, mit über 105.000 Live-Events.
Als globaler Anbieter von Gaming-Diensten konzentriert sich EveryMatrix auf schnelle, innovative Lösungsentwicklung und zuverlässiges Software-Deployment. In der Gaming-Branche wie anderswo muss dieser Fortschritt durch Sicherheit, hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit abgesichert werden – entscheidend für das Vertrauen von Kunden und deren Nutzern. Mit dem wachsenden Fokus auf APIs und Kubernetes wurde deutlich, dass die Entwicklungsteams strukturiertere und automatisiertere Workflows benötigten.
Werkzeugfortschritte und die Notwendigkeit, wichtige Add-ons zu installieren, unterstrichen den Bedarf an flexibler Anpassungsfähigkeit. Für die Umsetzung agiler Prozesse brauchten die Teams die Gewissheit, dass alles an einem Ort vorhanden ist, Workflows gut dokumentiert sind und Entwickler nicht für jedes Werkzeug eine eigene Installationsmethode erlernen müssen. Die Teams benötigten verlässliche Peer-Review- und Freigabeprozesse sowie Transparenz für alle Stakeholder. GitLab Premium war die Wahl.
GitLab Premium erfüllt die Anforderungen von EveryMatrix an ein zentrales Repository, das die Komplexität der Arbeit mit mehreren Open-Source-Frameworks reduziert. Integrierte, flexible Werkzeuge unterstützen Teams dabei, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Open-Source-Software schnell und sicher bereitzustellen. Entwickler müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Werkzeugen und Installationen wechseln, erklärt Rafael Campuzano, Group CTO bei EveryMatrix. GitLab unterstützt die tägliche DevOps-Arbeit des Unternehmens mit allem Notwendigen in einem einzigen Werkzeug und regelmäßig aktualisierten Funktionen.
Alle Geschäftsbereiche haben die Container-Registry von GitLab eingeführt, und alle Teams können Regeln für Code-Pushes über das Repository festlegen. GitLab ist so implementiert, dass verschiedene Geschäftsbereiche effektiv miteinander interagieren und Code basierend auf den individuellen Prioritätszyklen der Teams teilen und integrieren können. „GitLab ist für uns ein wichtiges Werkzeug, um ein internes Open-Source-Modell zu realisieren", so Campuzano.
Die neue Plattform ist zum Kern von Prozess- und Workflow-Verbesserungen geworden und unterstützt inzwischen mehr als 200 Entwickler. „Mit GitLab bieten alle Freigabeprozesse und Code-Review-Mechanismen genau die Funktionen, die wir brauchen. Es passt perfekt zu unseren Anforderungen", sagt Teodor Coman, Frontend Technical Director bei EveryMatrix. „GitLab CI/CD ist der Kern unserer Betriebsabläufe."
Teams können Pipelines einrichten und Deployments mit deutlich mehr Kontrolle verwalten. Die Workflow-Freigabe- und Peer-Review-Funktionen von GitLab kommen dem Team zugute. EveryMatrix schätzt GitLabs Transparenzkultur und das Bekenntnis zur Open-Source-Philosophie. Vorfälle und Updates werden transparent kommuniziert. Die Ergebnisse: 50 % Nutzerwachstum von 200 auf 300 in einem Jahr, 25 % jährliches Projektwachstum und über 42 % jährliches Wachstum bei Pipelines – mit über 250.000 Pipelines pro Jahr.
„Bei GitLab geht es nicht nur um Werkzeuge, sondern auch um die Unternehmenskultur. Bei einem Vorfall erhalten wir Antworten auf sehr transparente Weise. Das ist auch für unsere Kultur hier wichtig. Wir arbeiten mit Spielern. Wenn Spieler das Gefühl haben, dass man nicht transparent ist, wenden sie sich ab. Vertrauen ist entscheidend", so Campuzano.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.