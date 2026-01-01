DevOpsプラットフォームの導入を決定した際、EveryMatrixの開発およびインフラストラクチャリーダーはGitLab Self-Managed Premiumを選択しました。
フルサービスのB2Bゲーミングプラットフォームプロバイダーは、より迅速なイテレーションとオープンソースイノベーションの管理強化を求めていました。
GitLabは単なるツールセットではなく、企業文化そのものです。インシデントが発生した場合、非常に透明性の高い方法で回答を得ることができます。これは私たちの企業文化にとっても重要なことです。私たちはゲーミングプレイヤーを相手にしています。プレイヤーは透明性がないと感じると離れていきます。信頼こそが鍵なのです。
EveryMatrixは、世界中の高度に規制された業界セグメントにおいて、カジノ、スポーツベッティング、決済、アフィリエイト管理向けのAPIベースのB2B製品スイートを提供しています。コンテンツ、ベッティングオッズ、スコアの配信、リアルタイム決済、分析、リスク管理のトランザクションサポートなど、プレイヤー保護を確実にするプラットフォームに包括的に組み込まれた要素を提供しています。業務は、ガバナンスと地域および現地の規制への準拠を担当する専任のインフラストラクチャチームによってサポートされています。サービスは独立したソリューションとして、または統合ソリューションとしてデプロイできます。COVID-19パンデミック中にライブスポーツが一時停止した際、同社はバーチャルスポーツイベントを提供に追加することに成功しました。EveryMatrixのソリューションは、2021年初頭の時点で125以上のスポーツとバーチャルスポーツをカバーし、105,000以上のライブイベントを網羅するまでに進化しています。
先進的なゲーミングサービスのグローバルプロバイダーとして、EveryMatrixは急速かつ革新的なソリューション開発と、幅広い国や地域のユーザー向けの信頼性の高いソフトウェアデプロイに注力しています。このような活発な進歩は、ゲーミング業界においても他の業界と同様に、クライアントとそのオンライン顧客の信頼を確保するためのセキュリティ、高可用性、信頼性の必要性によって調整されています。APIとKubernetesへの注力が高まる中、開発チームにはより合理化され自動化されたワークフローが必要であることが明らかになりました。
一般的なツールの進歩と重要なアドオンのインストールの必要性により、ツールに柔軟かつ迅速に適応する要件が浮き彫りになりました。アジャイルプロセスを効果的に実装するために、EveryMatrixのチームは、すべてが一箇所にあり、ワークフローが十分に文書化され、最前線の開発者が使用する必要のある各ツールごとに異なるインストール方法を習得する必要がないことを確認する必要がありました。プログラマーチームには信頼性の高いピアレビューと承認プロセスが必要でした。さらに、システムは組織内の他のステークホルダーに透明性を提供できる必要がありました。このようなイノベーションを可能にするCI/CDサポートは必須であり、GitLab Premiumが選ばれました。
GitLab Premiumの実装は、複数のオープンソースフレームワークを扱う複雑さを軽減する単一リポジトリに対するEveryMatrixの要件を満たしています。統合された柔軟なツールは、反復的なタスクの自動化とオープンソースソフトウェアの迅速かつ安全なデプロイに向けたチームの取り組みをサポートしています。EveryMatrixのグループCTOであるRafael Campuzano氏によると、開発者はツールからツールへの切り替えや、複数の異なるインストールの管理が不要になりました。GitLabは、定期的に更新される機能を備えた単一のツールで必要なすべてを提供することで、同社の日常的なDevOps指向のプロジェクト作業をサポートしています。
すべてのビジネスユニットがGitLabのコンテナレジストリを実装しており、すべてのチームがリポジトリを通じてコードプッシュのルールを設定できるとCampuzano氏は述べています。重要なのは、GitLabが異なるビジネスユニットが効果的に相互作用できるように実装されており、チームの個別の優先サイクルに基づいてコードを共有および統合できることだと付け加えました。「GitLabは、社内オープンソースモデルを実現するための非常に重要なツールです」とCampuzano氏は語っています。
新しいプラットフォームは、プロセスとワークフローの改善の鍵となり、現在200人以上の開発者をサポートしています。「GitLabでは、すべての承認プロセスとコードレビューメカニズムが、まさに私たちが必要とする機能を提供しています。私たちの意図に完璧にフィットしています」と、EveryMatrixのフロントエンドテクニカルディレクターであるTeodor Coman氏は述べています。「GitLab CI/CDツールは、私たちの運用の中核です。」
チームはパイプラインを設定し、より優れた制御でデプロイを管理できます。さらに、GitLabにより、チームはワークフローの承認とピアレビュー機能の恩恵を受けています。EveryMatrixのチームメンバーは、GitLabの企業文化とオープンソース哲学への準拠を高く評価しています。インシデントとアップデートは透明性のある方法で処理されます。EveryMatrixはGitLabを使用して大きな成果を上げており、わずか1年で200人から300人へと50%のユーザー増加、25%の年間プロジェクト成長、年間250,000以上のパイプラインで42%以上の年間パイプライン成長を達成しています。
「GitLabは単なるツールセットではなく、企業文化そのものです。インシデントが発生した場合、非常に透明性の高い方法で回答を得ることができます。これは私たちの企業文化にとっても重要なことです」とCampuzano氏は述べています。「私たちはゲーミングプレイヤーを相手にしています。プレイヤーは透明性がないと感じると離れていきます。信頼こそが鍵なのです。」
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