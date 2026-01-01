新しいプラットフォームは、プロセスとワークフローの改善の鍵となり、現在200人以上の開発者をサポートしています。「GitLabでは、すべての承認プロセスとコードレビューメカニズムが、まさに私たちが必要とする機能を提供しています。私たちの意図に完璧にフィットしています」と、EveryMatrixのフロントエンドテクニカルディレクターであるTeodor Coman氏は述べています。「GitLab CI/CDツールは、私たちの運用の中核です。」

チームはパイプラインを設定し、より優れた制御でデプロイを管理できます。さらに、GitLabにより、チームはワークフローの承認とピアレビュー機能の恩恵を受けています。EveryMatrixのチームメンバーは、GitLabの企業文化とオープンソース哲学への準拠を高く評価しています。インシデントとアップデートは透明性のある方法で処理されます。EveryMatrixはGitLabを使用して大きな成果を上げており、わずか1年で200人から300人へと50%のユーザー増加、25%の年間プロジェクト成長、年間250,000以上のパイプラインで42%以上の年間パイプライン成長を達成しています。

「GitLabは単なるツールセットではなく、企業文化そのものです。インシデントが発生した場合、非常に透明性の高い方法で回答を得ることができます。これは私たちの企業文化にとっても重要なことです」とCampuzano氏は述べています。「私たちはゲーミングプレイヤーを相手にしています。プレイヤーは透明性がないと感じると離れていきます。信頼こそが鍵なのです。」