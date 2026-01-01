Rund zwei Drittel der 600 BGS-Mitarbeitenden sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das verbleibende Drittel besteht aus Business-Support- und Informatik-Teams. Die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Entwicklung ist entscheidend dafür, dass Umweltprojekte vorankommen und relevante Informationen dokumentiert werden.

Zuvor nutzten Softwareentwickler Subversion für das Quellcode-Management, das jedoch nicht die erforderliche Transparenz bot. „Mit Subversion konnten wir unseren Code sicher und zugänglich ablegen, aber es fehlte der kollaborative Aspekt, den GitLab bietet. Man konnte die eigene Arbeit nicht sichtbar machen und nicht mit Wissenschaftlerinnen, Stakeholdern und Managern teilen, die an einem Projekt interessiert waren", erklärt Wayne Shelley, DevOps Integration Leader beim BGS.

Ohne ein einheitliches Werkzeug mit vollständiger Transparenz litt der Software-Entwicklungslebenszyklus. Die Teams nutzten kein CI/CD, und Prozesse waren in isolierte Schritte aufgeteilt. „Wenn wir Tests ausführen wollten, haben wir das wohl offline gemacht – oder gar nicht. Continuous Integration und Deployment, wie wir sie heute haben, gab es schlicht nicht", so Shelley.

BGS betreibt eine eigene Infrastruktur, und mit dem wachsenden Bedarf an Infrastruktur seitens der Entwickler haben DevOps-Praktiken dazu beigetragen, die Lücke zwischen Infrastruktur und Anwendungsentwicklung zu schließen. „Wir sind kein Softwarehaus – diese Art von Plattforminfrastruktur fehlte in unserer Organisation", ergänzt Shelley.