Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
Der British Geological Survey benötigte ein All-in-one-Werkzeug mit benutzerfreundlicher Oberfläche, verbesserter Zusammenarbeit, vollständiger Transparenz und nahtloser Integration.
Mit Quellcode-Management (SCM) und Continuous Integration und Delivery (CI/CD) in GitLab konnte die Forschungsorganisation Barrieren in der Softwareentwicklung abbauen und wissenschaftliche Forschungsprojekte beschleunigen.
GitLab ist zu unserem zentralen Ort für Code und Issues geworden. Es ist zu einem geschäftskritischen System für unsere Organisation geworden.
Der British Geological Survey (BGS) ist eine 185 Jahre alte wissenschaftliche und bildungsbezogene Forschungsorganisation, die sich auf die geologischen Eigenschaften des Vereinigten Königreichs konzentriert. Zu den Auftraggebern des BGS gehören die Öffentlichkeit, wissenschaftliche Organisationen, Universitäten sowie Regierungsstellen im Inland und im Ausland. BGS bietet fachkundige Beratung in allen Bereichen der Geowissenschaften und unterstützt die Gesellschaft dabei, natürliche Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen, mit dem Umweltwandel umzugehen und gegenüber Umweltrisiken widerstandsfähiger zu werden.
Rund zwei Drittel der 600 BGS-Mitarbeitenden sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das verbleibende Drittel besteht aus Business-Support- und Informatik-Teams. Die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Entwicklung ist entscheidend dafür, dass Umweltprojekte vorankommen und relevante Informationen dokumentiert werden.
Zuvor nutzten Softwareentwickler Subversion für das Quellcode-Management, das jedoch nicht die erforderliche Transparenz bot. „Mit Subversion konnten wir unseren Code sicher und zugänglich ablegen, aber es fehlte der kollaborative Aspekt, den GitLab bietet. Man konnte die eigene Arbeit nicht sichtbar machen und nicht mit Wissenschaftlerinnen, Stakeholdern und Managern teilen, die an einem Projekt interessiert waren", erklärt Wayne Shelley, DevOps Integration Leader beim BGS.
Ohne ein einheitliches Werkzeug mit vollständiger Transparenz litt der Software-Entwicklungslebenszyklus. Die Teams nutzten kein CI/CD, und Prozesse waren in isolierte Schritte aufgeteilt. „Wenn wir Tests ausführen wollten, haben wir das wohl offline gemacht – oder gar nicht. Continuous Integration und Deployment, wie wir sie heute haben, gab es schlicht nicht", so Shelley.
BGS betreibt eine eigene Infrastruktur, und mit dem wachsenden Bedarf an Infrastruktur seitens der Entwickler haben DevOps-Praktiken dazu beigetragen, die Lücke zwischen Infrastruktur und Anwendungsentwicklung zu schließen. „Wir sind kein Softwarehaus – diese Art von Plattforminfrastruktur fehlte in unserer Organisation", ergänzt Shelley.
Wayne Shelley entdeckte GitLab bei privaten Softwareprojekten zu Hause. Für ihn stach GitLab gegenüber GitHub durch die Möglichkeit zur Selbstverwaltung heraus. Nach einigen Wochen privater Nutzung installierte er GitLab bei der Arbeit und integrierte es in bestehende Systeme. Von dort aus verbreitete sich die Nutzung schnell und organisch in der gesamten Organisation.
Ein wesentlicher Grund für die gute Eignung von GitLab für den BGS war, dass Code und Infrastruktur sicher und nicht zwingend öffentlich zugänglich sein mussten. Die lokale GitLab-Instanz ermöglichte private Repositories auf einer selbstverwalteten Infrastruktur.
Shelley und sein Team schätzen auch die einfache Integration der Projektmanagement-Funktionen in die Web-Oberfläche. „Es ist ein hervorragender Weg, Code zu erkunden. Man sieht seine Projekte und kann stolz auf das sein, was man entwickelt. Man sieht die eigenen Änderungen – und alle anderen in der Organisation auch. Es ist auffindbar und interessanter. Vor allem aber sind unsere wissenschaftlichen Mitarbeitenden nun viel stärker in den Softwareentwicklungsprozess eingebunden, was unsere Liefer- und Forschungskapazitäten beschleunigt hat", so Shelley.
GitLab hat in den letzten Jahren zu einer deutlich verbesserten Software-Entwicklungslebenszyklus beigetragen. „Als wir zu GitLab wechselten, rückte das alle Best Practices der Branche in den Vordergrund. Wir sind ein relativ kleines Entwicklungsteam – dass jemand all diese Best Practices in einer übersichtlichen Plattform gebündelt hat, ist bemerkenswert", sagt Shelley.
Entwickler schreiben nun ihren Code, erstellen Builds, führen Tests durch und entwickeln quellversionierte Projekte – alles in GitLab. Die Transparenz und Zugänglichkeit der Plattform ermöglicht es Softwareentwicklern, an verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten. „Der gesamte Prozess der Softwareentwicklung hat sich in den letzten Jahren erheblich beschleunigt. GitLab ist zum Mittelpunkt der gesamten Infrastruktur, der Werkzeuge und Systeme geworden, die wir darum aufgebaut haben", erklärt Shelley.
BGS hat einen Prozess etabliert, der kollaborativ ist, Code für alle sichtbar macht, Arbeit zeigt, Sicherheitstests integriert und Deployments beschleunigt. GitLab hat den Software-Entwicklungslebenszyklus bei BGS grundlegend professionalisiert und verbessert.
GitLab Self-Managed Ultimate bietet ein breites Spektrum zusätzlicher Funktionen, das die Softwareentwicklungsteams beim BGS heute nutzen. „Zu wissen, dass GitLab-Support für einen da ist, wenn man ihn braucht – das ist entscheidend", schließt Shelley.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.