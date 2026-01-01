GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
英国地質調査所は、使いやすいインターフェース、コラボレーションの強化、完全な可視性、シームレスなインテグレーションを提供するオールインワンツールを必要としていました。
GitLabでソースコード管理（SCM）と継続的インテグレーションとデリバリー（CI/CD）を活用することで、この研究機関はソフトウェア開発の障壁を取り除き、革新的な科学研究を加速させることができました。
GitLabは、コードとイシューを保存する中心的な場所になりました。私たちの組織にとってミッションクリティカルなシステムになっています。
英国地質調査所（BGS）は、英国の地質学的特性に焦点を当てた185年の歴史を持つ科学・教育研究機関です。BGSのクライアントには、一般市民、科学機関、大学、英国内外の政府が含まれます。BGSは、地球科学のあらゆる側面において専門的なアドバイスを提供し、社会が天然資源を責任を持って利用し、環境変化を管理し、環境災害に対してレジリエンスを持てるよう支援しています。この組織は、調査結果と研究をデジタルで記録しています。
BGSの600人の従業員のうち、約3分の2が科学者で、残りの3分の1はビジネスサポートと情報チームで構成されています。科学者と開発者間のコミュニケーションは、環境プロジェクトを前進させ、彼らのやり取りに関する情報を記録するために不可欠です。
以前、ソフトウェア開発者はソースコード管理にSubversionを使用していましたが、チームが必要とする可視性が不足していることがわかりました。「Subversionでは、コードを安全で便利な場所に保存していましたが、GitLabが提供するコラボレーションの側面がありませんでした。行っている作業の可視性を確認できず、そのプロジェクトに関心のある科学者、ステークホルダー、マネージャーと共有することもできませんでした」と、BGSのDevOpsインテグレーションリーダーであるWayne Shelley氏は説明しました。
完全な可視性を提供する単一のツールがなかったため、BGSのソフトウェア開発ライフサイクルは困難を抱えていました。チームはCI/CDを使用しておらず、プロセスはサイロ化されたステップに分離されていました。「テストを実行したい場合、おそらくオフラインで行うか、まったく行わないでしょう！現在のような継続的インテグレーションとデプロイは確実にありませんでした」とShelley氏は述べました。
BGSは独自のインフラストラクチャを持っており、開発者のインフラストラクチャに対する需要が高まる中、DevOpsプラクティスはインフラストラクチャとアプリケーション開発のギャップを埋めるのに役立っています。「私たちはソフトウェア開発会社ではないので、この種のプラットフォームインフラストラクチャは組織に欠けていました」とShelley氏は付け加えました。
BGSは、使いやすいインターフェース、コラボレーションの強化、完全な可視性、シームレスなインテグレーションを提供するオールインワンツールを必要としていました。Shelley氏が言うように、彼らは「私たちが支持できる、すぐに使えるオールインワンソリューション」を求めていました。
約6年前、Wayneは自宅で個人的なソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいるときにGitLabを発見しました。彼にとって、GitLabはSelf-Managedが可能な点でGitHubより際立っていました。数週間個人的に使用した後、Shelley氏は職場にインストールし、既存のシステムに統合しました。そこから、GitLabの採用は組織全体に急速かつ自然に広がりました。
GitLabがBGSにとってうまく機能した理由の1つは、チームがコードとインフラストラクチャを安全に保ち、必ずしも一般に公開しない必要があったことです。GitLabをローカルに持つことで、Self-Managedインフラストラクチャ上でプライベートリポジトリを持つことができました。
Shelley氏とそのチームは、GitLabのプロジェクト管理機能がWebインターフェースと簡単に統合できることも気に入っています。「コードを探索するのに優れた方法です。プロジェクトを見て、作成しているものに誇りを持つことができます。行っている変更を確認でき、組織内の他の全員も確認できます。発見可能で、より興味深いものです。しかし最も重要なのは、科学スタッフがソフトウェア開発プロセスにより深く関与するようになり、これがデリバリーと研究能力を加速させたことです」とShelley氏は述べました。
過去数年間、GitLabはソフトウェア開発ライフサイクルの改善への近道を提供してきました。「GitLabに移行したとき、業界が使用しているすべてのベストプラクティスが前面に出てきました。私たちは比較的小規模な開発者グループなので、誰かがすべてのベストプラクティスを素晴らしいプラットフォームにパッケージ化してくれたことは素晴らしいことです」とShelley氏は述べました。
開発者は現在、GitLabで独自のコードを書き、ビルドを作成し、テストを実行し、ソース管理されたプロジェクトを開発しています。プラットフォーム内の透明性とアクセシビリティのレベルにより、ソフトウェア開発者がさまざまなプロジェクトでコラボレーションできるようになりました。「ソフトウェアを開発するプロセス全体が過去5年間で加速しました。そしてGitLabは、私たちがその周りに構築したすべてのインフラストラクチャ、ツール、システムの中心点になったと思います」とShelley氏は述べました。
BGSは、コラボレーティブで、コードが全員に見え、作業が紹介され、セキュリティテストが組み込まれ、デプロイが加速されたプロセスを作成しました。Shelley氏によると、「GitLabは、私たちの組織のソフトウェア開発ライフサイクル全体を本当に革新し、プロフェッショナル化しました。」GitLabはワークフローを提供し、ソフトウェア開発の方法に関するBGSのベストプラクティスを改善しました。
GitLab Self-Managed Ultimateには、BGSのソフトウェア開発チームを強化する膨大な追加機能があります。しかし最も重要なのは、「GitLabサポートが必要なときにそこにいて、バックアップしてくれることを知っていること。それが重要です」とShelley氏は締めくくりました。
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