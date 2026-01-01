BGSの600人の従業員のうち、約3分の2が科学者で、残りの3分の1はビジネスサポートと情報チームで構成されています。科学者と開発者間のコミュニケーションは、環境プロジェクトを前進させ、彼らのやり取りに関する情報を記録するために不可欠です。

以前、ソフトウェア開発者はソースコード管理にSubversionを使用していましたが、チームが必要とする可視性が不足していることがわかりました。「Subversionでは、コードを安全で便利な場所に保存していましたが、GitLabが提供するコラボレーションの側面がありませんでした。行っている作業の可視性を確認できず、そのプロジェクトに関心のある科学者、ステークホルダー、マネージャーと共有することもできませんでした」と、BGSのDevOpsインテグレーションリーダーであるWayne Shelley氏は説明しました。

完全な可視性を提供する単一のツールがなかったため、BGSのソフトウェア開発ライフサイクルは困難を抱えていました。チームはCI/CDを使用しておらず、プロセスはサイロ化されたステップに分離されていました。「テストを実行したい場合、おそらくオフラインで行うか、まったく行わないでしょう！現在のような継続的インテグレーションとデプロイは確実にありませんでした」とShelley氏は述べました。

BGSは独自のインフラストラクチャを持っており、開発者のインフラストラクチャに対する需要が高まる中、DevOpsプラクティスはインフラストラクチャとアプリケーション開発のギャップを埋めるのに役立っています。「私たちはソフトウェア開発会社ではないので、この種のプラットフォームインフラストラクチャは組織に欠けていました」とShelley氏は付け加えました。

BGSは、使いやすいインターフェース、コラボレーションの強化、完全な可視性、シームレスなインテグレーションを提供するオールインワンツールを必要としていました。Shelley氏が言うように、彼らは「私たちが支持できる、すぐに使えるオールインワンソリューション」を求めていました。