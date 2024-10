Ein klarer Vorteil des Wechsels zu GitLab ist die Möglichkeit, die Pipeline von Anfang bis Ende zu visualisieren. Conversica musste kürzlich eine Notfallwiederherstellung für etwas durchführen, das an einem Wochenende bereitgestellt wurde. In GitLab konnte der spezifische Commit dargestellt werden, der in der jeweiligen Umgebung bereitgestellt wurde. „Beim ersten Mal hat es mich fast umgehauen. Ich konnte von dieser Umgebung buchstäblich mit einem Klick auf die Spitze des Main-Branches in eine andere Umgebung wechseln“, so Fulwell. Es war zwar möglich, TeamCity und GitHub im Notfall zurückzusetzen, aber nicht mit einem einzelnen Klick. Es waren mehrere Schritte erforderlich, um den richtigen Commit zu finden. „Eine Pipeline von Anfang bis Ende zu durchlaufen, ist so mühelos mit Gitlab – das ist ein enormer Vorteil, wenn man nach einem Fehler oder ähnlichem sucht“, sagt er.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlicher und für Entwickler(innen) einfacher zu verstehen als der vorherige Tooling-Workflow des Unternehmens. Die End-to-End-Integration mit Quellcodekontrolle über CI/CD bis hin zur Bereitstellung bietet dem Entwicklungsteam eine Effizienz, die mit der vorherigen Toolgruppe nicht möglich war. Die Engineering-Teams können nun effizienter miteinander kommunizieren, die Projekte der anderen untersuchen und erfolgreich zusammenarbeiten. Die Bereitstellung wird vereinfacht und kann schneller erfolgen, da Vertrauen in die Pipeline-Bereitstellung besteht. Sicherheit findet jetzt auf Codeebene statt – etwas, das Conversica zuvor nicht hatte.

Conversica stellt von ECR zu EKS und zur selbstverwalteten GitLab-Ultimate-Instanz bereit. Das Unternehmen verwendet noch keine Kubernetes-Integration, sucht jedoch nach Möglichkeiten, diese zu implementieren. „Der Wechsel zu GitLab fühlte sich in Bezug auf Skalierung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ganz natürlich an“, so Fulwell. „Es hat definitiv gut funktioniert, da wir in der Lage waren, AWS-Systeme, die wir bereits verstanden haben, zu implementieren und zu optimieren.“