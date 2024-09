Mit GitLab Ultimate SaaS konnte Iron Mountain die Kosten für das Infrastrukturmanagement senken und gleichzeitig die Produktionsgeschwindigkeit sicher erhöhen. Das Unternehmen hat die Anzahl der lokalen virtuellen Maschinen (VMs) um fast die Hälfte reduziert und spart damit mehr als 60.000 USD pro Jahr an Wartungskosten und mehr als 90.000 USD pro Jahr an Arbeitskosten ein.

„GitLab hat uns die Grundlage und die Plattform für unser Scaled Agile Framework zur Verfügung gestellt“, fügt Hayelom Tadesse, Vice President of Enterprise Technology bei Iron Mountain, hinzu. „Wir sind nun in der Lage, innerhalb unserer Enterprise-IT-Teams und mit unseren wichtigsten Stakeholder zusammenzuarbeiten.“Mit Epics in GitLab können Iron-Mountain-Teams Probleme nach einem strategischen Thema organisieren und nachverfolgen. Die Teammitglieder können Funktionen in Epics einsetzen, um ein Governance-Modell für die Entwicklung zu erstellen, das große, mehrjährige Initiativen unterstützt.

Laut Jason Monoharan, Vice President of Technology bei Iron Mountain, hat das Unternehmen GitLab eine Roadmap und einen Community-Geist, die sich an den besten agilen Praktiken orientieren. „Die Vision von GitLab, die strategische Planung und die Projektziele mit dem Code in Einklang zu bringen, ist sehr überzeugend. Außerdem schätze ich die andauernden Investitionen in die Plattform, während weiter daran gearbeitet wird“, sagt er. Monoharan fügt hinzu, dass das Team von GitLab eng mit den Iron-Mountain-Teams zusammengearbeitet hat, um vorrangige Funktionen zu definieren.

Bei Iron Mountain hilft die zentrale Ansicht von GitLab den Teams, die Anforderungen an ihre Kapazität zu verstehen und sich auf wichtige Tätigkeiten zu konzentrieren, um die sichere Bereitstellung innovativer Dienstleistungen zu beschleunigen – und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit von Pipelines und Verbesserung der Produktivität.